“Costretta a toglierli, troppi raccomandati”: Naike Rivelli furiosa, la protesta con la carta igienica [FOTO]

Naike Rivelli e la quarantena a casa

In questi ultimi giorni Naike Rivelli ha postato una serie di foto e clip che la mostrano in quarantena insieme alla madre Ornella Muti. La 45enne sta rispettando le regole emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Come gli altri personaggi dello spettacolo, anche la modella ha lanciato l’hashtag #iorestoacasa, invitando tutti coloro che la seguono sui social network.

Inoltre la donna ha postato dei video che la mostra mentre canta l’inno d’Italia affacciata sul balcone. Ma nella mattinata di domenica la Rivelli ha dato un annuncio molto importante ai follower. Di cosa si tratta?

La figlia di Ornella Muti si lamenta dei raccomandati della tv

Stando a quanto scritto da Naike Rivelli nelle ultime ore è stata costretta ad eliminare dal suo account IG le foto e le dirette in cui la 45enne faceva riferimento a certi personaggi dello spettacolo. Nel post in questione la figlia di Ornella Muti ha condiviso la foto di un rotolo di carta igienica con due occhi e delle labbra carnose. Poi la modella ha scritto che ha dovuto togliere post e live perché ha paura di creare danni a terzi.

Questa cosa le dispiacerebbe sottolineando che in questa Italia di raccomandati e potere assoluto, sembra che non si ha la libertà di dire la verità. Parole che hanno trovato l’appoggio di coloro che la seguono sul social network, anche se non sono mancate nemmeno le critiche. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Come accennato prima, in questi giorni di quarantena Naike Rivelli si è scatenata con delle foto sensuali su Instagram. In settimana, ad esempio la figlia ribelle di Ornella Muti ha postato uno scatto che la mostra distesa sul letto con le braccia aperte. Gran parte dei suoi tatuaggi sono visibile all’occhio dei follower che hanno apprezzato molto l’iniziativa della loro beniamina.

Tuttavia non sono mancate nemmeno le polemiche, infatti alcuni le hanno puntato il dito contro accusandola di avere la fissa per il nudismo. Effettivamente osservando il canale IG della 45enne è possibile imbattersi a de contenuti davvero molto piccanti e provocatori.