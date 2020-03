Carla Bruni ironizza sul Coronavirus: la finta crisi respiratoria indigna il web (VIDEO)

In queste ore si sta diffondendo sul web un video nel quale la modella Carla Bruni fa dell’ironia sul Coronavirus. Nel caso specifico, la donna ha incontrato Sidney Toledano, presidente di LVMH Fashion Group ed ha dato luogo ad un siparietto davvero imbarazzante.

La moglie di Sarkozy ha salutato calorosamente il suo interlocutore con tanto di baci sulle guance e abbracci e poi ha simulato di avere una crisi respiratoria e di tosse a causa del virus. Il video è divenuto virale ed ha indignato tutti.

Il video imbarazzante di Carla Bruni sul Coronavirus

Purtroppo, ci sono alcuni casi in cui l’ironia non è certamente una buona cosa. In queste ore è divenuto virale un video in cui Carla Bruni si prende gioco del Coronavirus e allude al fatto che il popolo stia facendo un allarmismo inutile e ingiustificato. L’ex modella ha esordito dicendo che lei fa parte di un’altra generazione, quella in cui non si teme nulla, figuriamoci un virus.

Con il suo gesto, dunque, la donna ha voluto sminuire clamorosamente tutte le premure e le preoccupazioni che stanno affliggendo la popolazione italiana e mondiale, ma non è tutto. Ciò che ha indignato maggiormente gli utenti dei social è stato il gesto compiuto dopo. La protagonista di questo imbarazzante filmato, infatti, ha simulato una crisi alle vie respiratorie, sintomo tipico di questa pandemia. (Continua dopo il video)

Il web si scaglia contro l’ex modella

Carla Bruni ha cominciato facendo una tosse molto forte e insistente, poi ha finto di avere una crisi respiratoria da Coronavirus piegandosi sulle ginocchia e portandosi la mano al petto. I presenti sono rimasti esterrefatti dal suo gesto, ma non hanno detto nulla. Il video, però, ci ha messo poco tempo a diffondersi sui social, scatenando l’opinione pubblica. Specie su Twitter, molti utenti si sono scagliati contro la donna definendo il suo comportamento ignobile e ingiustificabile.

Barbara Carfagna ha ripubblicato questo video sul suo profilo Twitter dipingendo la bella modella come un personaggio davvero irriverente e fuori dalle righe. Gli utenti, invece, non hanno potuto fare a meno di offenderla e commentare sconvolti il suo atteggiamento su di una cosa coì grave.