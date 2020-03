Una protagonista della quinta edizione di Temptation Island ha annunciato di aspettare un bambino. Ecco il post sui social

Temptation Island 5: una delle protagoniste ha annunciato di essere incinta

Vi ricordate chi erano i protagonisti della quinta edizione di Temptation Island? C’erano Ida e Riccardo, Giada e Francesco, Lara e Michael, Valentina e Oronzo, Raffaella e Andrea, Martina e Gianpaolo.

È stata un’edizione ricca e di successo, anche per la presenza di alcuni tentatori che poi hanno continuato il loro percorso in televisione: ricordiamo, ad esempio, Andrea Dal Corso (che ha avuto un flirt con Martina) e Teresa Langella (che aveva preso una cotta per Andrea) che ora hanno una relazione e convivono dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

Ad ogni modo, a dare la notizia di essere in dolce attesa è stata Lara Zorzetto. Quest’ultima, alla fine di Temptation Island, aveva lasciato Michael. Il suo ex fidanzato, infatti, non si era comportato molto bene all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Credendo di non essere ripreso ha detto cose molto gravi nei confronti di Lara. Dopo il docu-reality, tuttavia, Lara è stata molto apprezzata e seguita dal pubblico per la sua determinazione e la sua ironia. Ha iniziato a lavorare con Instagram e, dopo un flirt finito male, ha ritrovato l’amore con Mattia Monaci. (Continua dopo la foto)

Il post su Instagram

Lara Zorzetto nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram aveva innescato i dubbi delle sue fan più attente. Infatti, era comparso un pancino rotondo che faceva pensare ad una gravidanza. Infatti, alcune ore fa, Lara ha pubblicato un post e ha dato la notizia.

Lei e Mattia Monaci aspettano un bambino o una bambina, questo ancora non si sa. Non è da tanto che i due stanno insieme, ma Lara ha parlato di un rapporto vero, fatto di tanta quotidianità. Non potrebbero essere più felici di così, nonostante i tanti cambiamenti in pochissimo tempo. (Continua dopo il post)

Lara ha detto a chi la segue che ha voluto aspettare per dare la notizia perché voleva prima fare la visita e accertarsi che tutto fosse a posto. Ovviamente, le famiglie e gli amici lo sapevano già. In particolare, Lara ha fatto il test al telefono con una sua amica che, dopo i dubbi di Lara, le ha detto di essere sicura della sua gravidanza. Nelle ultime settimane l’ex protagonista di Temptation Island non è stata bene, con nausea frequente, ma adesso è davvero molto felice e pronta per questa nuova avventura.