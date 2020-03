Ursula Bennardo, appello a Sossio Aruta: “Nostra figlia si è ammalata, febbre, tosse…”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie nati all’interno del trono over Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi. In questi giorni di emergenza a causa del coronavirus sono separati.

Il calciatore è infatti entrato qualche settimana fa all’interno della casa del Grande Fratello insieme a Valeria Marini. L’ex dama del trono over ha in queste ore lanciato un messaggio al suo compagno, scrivendo una lettera che è stata pubblicata sul settimanale DiPiùTv.

Ursula Bennardo e l’appello a Sossio Aruta

La pugliese in una lunga missiva, ha confessato di aver dovuto fronteggiare un serio problema di salute della sua piccola Bianca, la bimba avuta da Sossio che è nata qualche mese fa. La piccola si è ammalata nelle scorse settimane di bronchiolite, un’infezione che le ha provocato tosse, febbre e difficoltà respiratorie.

Per fortuna, come racconta mamma Ursula, il pediatra l’ha tranquillizzata, dicendole che tutto si sarebbe risolto per il meglio, come è poi accaduto. La bimba sta bene e si è ripresa. Parole che però sono sembrate quasi essere un accorato appello ad un suo presto ritorno.

Sossio, infatti è ancora recluso nella casa del Grande Fratello Vip e non si sa se la produzione e il padrone di casa, il giornalista Alfonso Signorini, decideranno di fargli recapitare il messaggio. Qualora dovesse essere, quale sarà la reazione del bomber di Castellammare?

Un amore nato al trono over di Uomini e Donne

Inizialmente nessuno mai avrebbe scommesso sull’amore tra Sossio e Ursula. I due sono stati i protagonisti, all’interno degli studi Mediaset, di un tira e molla che è durato per quasi due anni. C’è voluta la loro partecipazione a Temptation Island per far capire al calciatore di essersi davvero innamorato perdutamente.

L’ex cavaliere, infatti, da sempre single incallito e pure fiero di esserlo, ha avuto modo di pensare ai suoi sentimenti e, con la paura di perdere definitivamente la sua Ursula, ha deciso di mettere la testa apposto. Infatti a dicembre scorso è anche arrivata una proposta di matrimonio, prontamente rimandata poi, con la scoperta della gravidanza di Ursula.