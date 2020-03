Amici 19: Giuliano Peparini rompe il silenzio dopo le polemiche

Giuliano Peparini è intervenuto dopo le polemiche a seguito della terza puntata del Serale. Ecco le parole inaspettate del coreografo

Amici 19: Giuliano Peparini interviene sui social

La terza puntata del Serale di Amici 19 è stata molto particolare. Il pubblico a casa è rimasto destabilizzato da quello che è successo. Nicolai, anche dopo i suoi atteggiamenti arroganti e irrispettosi, è stato difeso da alcuni professori e dalla giuria, che lo vota sempre e comunque vincitore a prescindere dall’esibizione che fa.

Javier e Valentin hanno minacciato di lasciare il programma. Il primo, dopo aver lasciato lo studio, ha ragionato insieme a Maria De Filippi ed è rimasto. Valentin, invece, è stato cacciato dal talent dalla conduttrice.

Giuliano Peparini si è preso un po’ di tempo per ragionare su quanto successo. In puntata, il coreografo aveva dato ragione ad Javier quando si era arrabbiato per la giuria che aveva premiato Nicolai nonostante avesse ballato peggio di lui. Tuttavia, poi sui social ha voluto scrivere con calma un lungo post.

Il lungo post di Giuliano Peparini

Giuliano Peparini ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram affermando, però, di non voler entrare assolutamente nella polemica che si era scatenata e di non voler parlare di meriti e demeriti. Per lui ad Amici di Maria De Filippi gli allievi hanno grandi opportunità, oltre alla possibilità di poter crescere, imparare tanto ed esprimersi nella loro passione.

Dietro quello che si vede in televisione c’è tantissimo lavoro, ci sono tantissime persone che lavorano per i ragazzi e loro devono avere rispetto di tutto questo. Il coreografo ha specificato che i ragazzi non devono uscire e rientrare a loro piacimento, secondo il loro stato d’animo. Inoltre, devono mostrare gratitudine in modo da poter dare valore a quello che si ha e a se stessi. (Continua dopo il post)

Insomma, sembra che anche Giuliano Peparini abbia voluto richiamare il comportamento di Javier e Valentin e non quello di Nicolai. Ma gli utenti social non hanno accettato fino in fondo queste parole.

Le critiche

Infatti, Peparini, oltre a parole di stima per lui, per il suo lavoro e per quello che ha scritto, ha ricevuto anche moltissime critiche. Le persone, in massa, continuano a chiedere come mai Nicolai non venga fermato nella sua arroganza, nei momenti in cui manca di rispetto ad assistenti e professori. Invece, Javier e Valentin sono stati messi alla gogna, quando cercano semplicemente di denunciare una profonda ingiustizia.