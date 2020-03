Belen Rodriguez si spoglia e mostra la farfallina, i fan: “Non farla volare…” [FOTO]

Belen Rodriguez preoccupata per l’emergenza sanitaria

Ebbene sì, Belen Rodriguez è seriamente preoccupata per quello che sta accadendo nel mondo a causa dell’emergenza Coronavirus. In particolare in Italia e la Lombardia, Regione che la ospita da quando è arrivata nel nostro Paese. La soubrette argentina infatti, vive in un appartamento al centro di Milano insieme al marito Stefano De Martino e al loro figlioletto Santiago.

La conduttrice di Tu si que vales sta seguendo alla lettera le direttive del Governo per non diffondere il virus, per questo motivo non si muove dalla sua abitazione. Quindi, per ammazzare il tempo spesso realizza delle dirette o video tutorial mentre cucina, fa lezioni di make up e sessioni di ginnastica.

Ritorna la farfallina della soubrette argentina

Nelle ultime ore, però, la bella Belen Rodriguez ha condiviso sul suo account Instagram, seguito da oltre nove milioni di follower, un altro scatto mozzafiato. La modella argentina ha dato la possibilità ai seguaci di mostrare un altro capo, per la precisione un bikini della linea che disegna insieme alla sorella più piccola Cecilia: Me Fui.

E la moglie di Stefano De Martino ne ha approfittato per fare una battuta legata all’emergenza Coronavirus in Italia. Delle affermazioni che hanno il sapore dell’amarezza e che fanno capire come l’argentina sia molto preoccupata. (Continua dopo il post)

Belen Rodriguez: ecco come ammazza il tempo durante l’emergenza

La battuta fatta da Belen Rodriguez sull’epidemia dovuta al Coronavirus ha strappato un sorriso a gran parte di coloro che la seguono su Instagram. “Che poi me fui vuol dire me ne sono andata. Eh non si può”, ha scritto la modella argentina al fianco della foto che la mostra in bikini. Uno scatto che mette in evidenza la famosa farfallina, ovvero il tatuaggio realizzato vicino all’inguine.

Al momento, però, il desiderio della soubrette non può esaudirsi, a causa dell’epidemia che sta costringendo tutti a stare nella propria casa. E la madre di Santiago è molto rigorosa da questo punto di vista. Tra le mura del sua abitazione si dedica alle sedute di ginnastica, in più si è scatenato molto dietro ai fornelli preparando delle leccornie tipiche del suo Paese.