Valeria Marini, tosse e stanchezza al GF Vip, Fabio Testi teme il contagio, lei: “Ho fatto il tampone e…”

Valeria Marini tossisce al GF VIp 4, inquilini preoccupati

Nelle ultime ore anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 è scattato l’allarme per l’emergenza Coronavirus. A preoccupare moltissimo gli inquilini sono state le condizioni di salute di Valeria Marini.

Quest’ultima, infatti, di recente ha accusato molta stanchezza, tosse e affaticamento. Visto quello che sta accadendo per adesso nel nostro Paese, Fabio Testi ha mostrato tutta la sua preoccupazione cercando di capire cosa stesse accadendo alla soubrette sarda.

C’è da dire che la prima donna del Bagaglino ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà solo settimane dopo l’inizio del reality show. Inoltre la donna prima di entrare era stata a Milano, quindi la Lombardia, Regione maggiormente colpita. La donna, però, però per calmare i compagni d’avventura a svelato loro di aver fatto il tampone con esito negativo.

Valeria Marini ha fatto il tampone ed è negativo

Quindi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4 Valeria Marini si è fatto il tampone per il Coronavirus ed è risultato negativo. A rivelarlo è stata lei stessa all’interno dell’abitazione più spiata d’Italia. Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Fabio Testo e agli altri inquilini del reality show di Canale 5.

Nel frattempo, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati guardando tra i vetri scuri dell’acquario si sono accorti che gli operatori di ripresa sono tutti muniti di guanti e mascherine. La situazione ha provocato nuove paure da parte dei concorrenti del GF Vip 4 che temono in una chiusura anticipata. I vip, infatti, si sono chiesti se è giusto continuare a rimanere li dentro oppure uscire in questa situazione tragica per il Bel Paese.

Il Grande Fratello Vip 4 chiude il 4 aprile 2020?

Nelle ultime ore sul web ha iniziato a girare voce di una chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 4. Se inizialmente la finale era prevista per fine marzo e poi allungata di un altro mese per la cancellazione dell’Isola dei Famosi, ora potrebbe esserci un dietrofront.

Infatti l’emergenza dovuta all’epidemia del Coronavirus il reality show targato Endemol Shine Italy potrebbe chiudere i battenti già mercoledì 8 aprile 2020. Al momento sono solo delle voci, quindi aspettiamo le conferme da parte della produzione.