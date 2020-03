Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini aggiorna i concorrenti sul coronavirus, le reazioni

Alfonso Signorini ha aggiornato i concorrenti della situazione relativa al coronavirus. Ecco la reazione dei vip

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini aggiorna i concorrenti

Sabato 14 marzo Alfonso Signorini è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con un video per aggiornare i concorrenti sull’emergenza Coronavirus. Il conduttore ha spiegato ai vip che i casi di contagiati nel mondo, ma in particolare in Italia, stanno aumentando come era previsto.

Il conduttore ha fornito loro i dati del bollettino della Protezione Civile di venerdì 13 marzo confermando che la regione più colpita per numero di contagiati e di decessi è la Lombardia. A seguire ci sono Emilia Romagna e Veneto.

Alfonso Signorini ha continuato il suo intervento parlando del decreto del Presidente Giuseppe Conte che prevede la chiusura di tutte le attività non essenziali e l’invito a rimanere a casa. Solo in questo modo, infatti, si potrà uscire da questa situazione tra qualche settimana.

Ha concluso, poi, ricordando le parole del Presidente: “Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo più in fretta da questa situazione di emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli e grandi sacrifici. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo”.

La reazione dei concorrenti

Durante il video di Alfonso Signorini alcuni vip scuotevano la testa, mentre altri si asciugavano le lacrime. Al termine i concorrenti si sono confrontati. Alcuni hanno ritenuto quello appena sentito un messaggio di speranza soffermandosi in particolare sul numero dei guariti come ha fatto Valeria Marini. Altri, invece, si sono dimostrati più preoccupati, come Patrick, il quale si è soffermato invece sui dati dei decessi.

Continuano poi le ipotesi da parte di Antonio Zequila, Aristide Malnati e Fabio Testi sul motivo per cui è proprio la Lombardia la regione più colpita. Paola Di Benedetto e Adriana Volpe hanno anche pensato a tutte quelle piccole attività che hanno dovuto chiudere e al danno che hanno subito migliaia di famiglie. La commozione e la preoccupazione in Casa è evidente. Personalità molto forti come Antonella Elia, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro si sono ritirati in uno strano silenzio.