Scandalo a Uomini e Donne, Gemma ha un amante segreto. Tina: io so chi è

Gemma Galgani ha davvero un amante segreto?

Gemma Galgani anche nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda lo scorso venerdì è stata la protagonista assoluta della puntata. Infatti, la dama dopo la sfilata ha ricevuto tantissimi commenti positivi da parte dei cavalieri. Come sempre riceve numerosi consensi e nonostante le critiche è molto amata dal pubblico italiani.

Ancora una volta, però, Tina Cipollari si è scagliata contro di lei lasciando i presenti sconvolti. Una rivelazione choc quella dell’opinionista che ha alzato un polverone sulla vita sentimentale della Galgani. Vediamo come sono andate realmente le cose.

Tina Cipollari accusa Gemma

Prima che Tina Cipollari si scagliasse contro Gemma Galgani ha fatto mandare in onda un filmato. In questo video, si vede la torinese provare dei passi per la sfilata insieme ad un ballerino cubano, giovane e sopratutto di piacevole aspetto. Ma chi è il ragazzo in questione?

E’ semplicemente un professionista che aiuta la dama nei suoi passi di danza. Proprio in questo momento l’opinionista di Uomini e Donne ha lanciato la sua bomba, dicendo che l’amante segreto di Gemma potrebbe essere proprio il cubano. Tali affermazioni hanno lasciato i presenti senza parole e anche Maria De Filippi per pochi secondi è rimasta a bocca aperta. Ovviamente le insinuazioni della Cipollari sono infondate e la stessa Gemma ha dichiarato che Osvaldo è felicemente sposato.

L’ipotesi sul ballerino di Uomini e Donne

Tina Cipollari durante la puntata di Uomini e Donne ha spiegato per quale motivo Osvaldo potesse essere l’amante segreto di Gemma. Da tempo, la dama è alla ricerca del vero amore e lo ha sempre cercato in uomini giovani e di bell’aspetto.

La Galgani dopo la love story con Giorgio Manetti è cambiata non solo nel modo di pensare ma sopratutto nell’aspetto fisico. La torinese è alla ricerca di un toy boy e chi più di un ballerino cubano potrebbe fare al suo caso. Questa è almeno l’opinione della Vamp che per ora non sembra credere nella sua buona fede.