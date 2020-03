“Che belle ziz*e…”: Elodie atomica, il mini bikini manda in tilt il fidanzato Marracash [FOTO]

Il brano ‘Andromeda’ di nuovo primo nella classifica delle redio italiane

Elodie Di Patrizi si è presa una rivincita dopo non essere arrivata alle prime posizioni della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti il suo brano ‘Andromeda’ è tornato ad essere, per la seconda volta nel 2020, la canzone più trasmessa dalle radio italiane e una dei più ascoltati, con oltre 10 milioni di stream.

Ricordiamo che il brano è stato scritto dal suo caro amico Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 e fa parte dell’album ‘This is Elodie’, uscito lo scorso 31 gennaio, quindi prima della kermesse canora. Inoltre il videoclip ufficiale ad oggi ha superato nove milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube.

La foto bollente della Di Patrizi insieme al rapper siculo Marracash

Anche dal punto di vista sentimentale Elodie non si può di certo lamentarsi. Infatti dalla scorsa estate la Di Patrizi è felicemente fidanzata col collega Marracash. I due si sono conosciuti durante la realizzazione del singolo ‘Margarita’, tormentone dei mesi caldi del 2019.

In quell’occasione, per il lancio del brano i due innamorati avevano realizzato uno scatto davvero seducente. Nella foto in questione lo sguardo del rapper siciliano, apparentemente fisso sul décolleté della 29enne italo-francese in un micro bikini rosso, aveva scatenato delle battute e fantasie da parte dei fan. E’ innegabile la bellezza fisica della nota artista capitolina che è diventata anche testimonial di un noto brand di intimo. (Continua dopo il post)

Elodie Di Patrizi in quarantena per l’emergenza Coronavirus

In questi giorni anche la bella Elodie ha aderito alla campagna social #iorestoacasa per l’emergenza Coronavirus. Infatti la nota cantante romana ha deciso di rimanere nella propria abitazione per fare la quarantena di massa con tutti gli italiani.

Per rimanere in contatto con i fan, però, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi realizza delle dirette su Instagram o Stories in cui passa il tempo oppure fa la cosa che le riesce meglio: cantare. L’e iniziative della fidanzata di Marracash sono molto apprezzate da tutti coloro che la seguono sul social network.