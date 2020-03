Coronavirus, a Catania ci si gode il sole, “Non hanno capito..”

Il Coronavirus è una vera e propria emergenza mondiale. Sono migliaia, in tutto il mondo, i casi di persone contagiate dal virus e migliaia anche i decessi. In Italia la situazione è particolarmente drammatica dal momento che si tratta del Paese, al mondo, con il numero più alto di contagi, secondo solo alla Cina.

Nonostante nel Bel Paese, con il decreto #IoRestoACasa si sia stabilito che bisogna rimanere il più possibile a casa limitando gli spostamenti, a Catania, complice la bella giornata di sole, la gente sembra non aver recepito il messaggio. E la cosa ha fatto andare su tutte le furie il noto virologo Roberto Burioni che ha espresso il suo sconcerto su Twitter.

Emergenza Coronavirus, cosa accade a Catania

Che in Sicilia ci sarebbe stata una bella giornata di sole era chiaro dalle previsioni meteo per la giornata odierna. Non è un caso se in molte città, anche a Palermo, sono stati chiusi i parchi pubblici al fine di eliminare il più possibile ogni assemblamento di persone. Passeggiando per Catania, però, oggi sembrava che il decreto del Governo non fosse mai stato emanato.

Affollamenti di persone sul lungomare, gente intenta a fare jogging o semplicemente a passeggiare sotto il sole. Uno scenario che ha davvero dell’incredibile data la serietà della situazione specie considerato che proprio Catania è la città siciliana con più contagiati dal Coronavirus.

In barba al virus, dunque, e anche al decreto legislativo, a Catania la gente si è goduta il sole indignando, non poco, il noto virologo Roberto Burioni che ha espresso tutta la sua preoccupazione su Twitter. “A Catania non hanno ancora capito bene la situazione” ha detto.

I numeri in Sicilia e nell’intero Paese

Se la gente a Catania, oggi, si godeva la giornata di sole, i dati parlano di un numero di contagiati più alto dell’intera isola. Se, infatti, in Sicilia ci sono, ad oggi, più di 150 casi, ben 91 sono a Catania e provincia. A seguire vi sono Palermo (33 casi), Agrigento (20), Siracusa (15), Trapani (11), Messina (10), Ragusa (4), Caltanissetta (2), Enna (2).

In Italia la situazione è davvero drammatica con un quadro particolarmente grave in Lombardia. In totale, a ieri, ci sono 21.157 contagiati con 1.966 guariti e 1.441 persone decedute.