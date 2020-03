“Fabrizio Frizzi ha una moglie più dignitosa di te”: Ritta Dalla Chiesa nella bufera per un video sui social

Rita Dalla Chiesa super attiva sui social e in tv

Nonostante l’emergenza Coronavirus Rita Dalla Chiesa ha deciso di partecipare alla puntata del sabato di Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni.

Inoltre, visto la sospensione momentanea di Domenica In di Mara Venier, i vertici di Viale Mazzini hanno affidato al professionista romano una puntata speciale del programma di Rai Uno. Ma l’ex conduttrice di Forum non è attiva solo sul piccolo schermo ma anche sui suoi canali social, ovvero Twitter, Facebook e Instagram.

Per dare coraggio e speranza a tutti gli italiani che la seguono, la professionista napoletana si è affidata ad una clip che mostra il compianto Fabrizio Frizzi, che è venuto a mancare circa due anni fa. Ricordiamo che il padrone di casa de L’Eredità e la giornalista di Casoria dopo una storia d’amore iniziata nel 1985 sono convolati a nozze 1998. Il divorzio è arrivato nel 2002 ma i loro rapporti sono rimasti comunque buoni.

Il video su Twitter che mostra Fabrizio Frizzi

Attraverso il suo seguitissimo account Twitter, Rita Dalla Chiesa ha postato un filmato che mostra un dei momenti più commoventi della televisione italiana. Il protagonista della clip è il compianto Fabrizio Frizzi che due anni fa ci ha lasciati a causa di un’emorragia cerebrale. Nel video in questione si vede il professionista capitolino mentre racconta la storia delle ‘Quattro candele’.

All’epoca il marito di Carlotta Mantovan e padre della piccola Stella, accompagnato dal tappeto musicale della Cavatina di Stanley Myers, ha raccontato con la sua inconfondibile voce il brano citato prima che è metafora di speranza. Ma non tutti hanno apprezzato l’iniziativa dell’ex conduttrice di Forum, infatti sui social ci sono state delle lamentele. (Continua dopo il video)

Rita Dalla Chiesa attaccata da un utente web

Rita Dalla Chiesa è tornata a menzionare l’ex marito Fabrizio Frizzi. In questo caso lo ha fatto attraverso una clip postata su Twitter per dare un po’ di serenità agli italiani che stanno attraversando un brutto periodo dovuto al Coronavirus. La sua iniziativa, però, ha scatenato una serie di reazioni negative da parte degli haters.

Ad esempio un utente le ha scritto che sta usando Frizzi per l’ennesima volta. Quindi ha sottolineato che il professionista romano anche se non c’è più hanno una moglie, Carlotta Mantovan, molto più dignitosa di lei. Al momento non è arrivata nessuna replica da parte della giornalista di Casoria. Lo farà nelle prossime ore? Ecco la lamentela in questione: