‘Ma la smetti con questi video del ca**o…’: Barbara D’Urso umiliata in diretta (video)

Barbara D’Urso nella bufera per un video sui social

Nel bene o nel male Barbara D’Urso fa sempre parlare di se. L’emergenza coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti e a quanto pare anche quelle della conduttrice.

Nelle ultime settimane, la bella napoletana si è vista cambiare il suo palinsesto con i programmi Live Non è la D’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Mediaset per tutelare la sua persona e i propri collaboratori ha deciso di eliminare il pubblico sospendendo i live.

Oltre ad essere molto seguita in tv, Barbara D’Urso è amatissima sui social. Infatti il profilo Instagram conta più di due milioni e mezzo di seguaci. E proprio sul social, dopo aver spiegato come lavarsi bene le mani ai tempi del coronavirus ecco che ha postato un video dove spiega come lavarsi i denti. Una lezione di igiene personale che però non è stata presa bene da tutti i suoi utenti.

Barbara D’Urso insegna a lavarsi i denti ai tempi del coronavirus

“Siete sicuri di sapere come ci si lavano i denti nel modo corretto?!? “: ha chiesto Barbara D’Urso ai suoi seguaci. La conduttrice televisiva durante questo periodo di emergenza Coronavirus sta cercando di dare qualche consiglio utile ai suoi seguaci.

Purtroppo, le ultime direttive hanno imposto a tutti i cittadini d’Italia di restare a casa e uscire solo per compare beni di prima necessità. Nello stesso tempo, ci vengono dati dei consigli su come evitare il contagio. Oltre a mantenere una distanza di sicurezza di circa un metro, bisogna lavarsi continuamente le mani con un sapone alcolico.

Per tale ragione, Lady Cologno nel suo piccolo, vista la sua popolarità, cerca di dare consigli e questa volta dopo il tutorial sulle mani ha voluto pubblicare un video dove insegna a lavarci i denti. (Continua dopo il post)

Critiche per il post su Instagram

Ancora una volta però i consigli di Barbara D’Urso non sono piaciuti a tutti. Leggendo i commenti sotto al post, in tanti si sono scagliati contro la conduttrice. Tra qualche giorno ci insegnerai a fare il bidè, ha scritto qualcuno. Un altro invece le ha dato della pazza.