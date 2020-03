Italia Si, collegamento interrotto di botto: due ragazzi abbracciano il giornalista e…

Oggi, domenica 15 marzo, è stata una domenica un po’ atipica dal punto di vista dei palinsesti televisivi. Domenica In, come già anticipato, non è andato in onda. Al suo posto è stato trasmesso Italia Si con Marco Liorni, ma un brutto imprevisto ha interrotto il collegamento con un giornalista che si trovava a Parigi.

Nel corso della puntata odierna, il conduttore si è messo in contatto con vari volti dello spettacolo dell’azienda di Viale Mazzini attraverso videochiamate. I vertici RAI hanno preso tale decisione per cercare di tenere compagni agli italiani donando loro un forte abbraccio virtuale. Purtroppo, però, c’è stato un imprevisto.

Il collegamento interrotto a Italia Si per colpa di due ragazzi

Nella puntata di oggi di Italia Si, un collegamento è stato bruscamente interrotto a causa dell’intervento di due ragazzi francesi che hanno disturbato il giornalista. Alessandro Cassieri era a Parigi per mostrare a tutti gli italiani la situazione del luogo dopo aver diramato l’allarme Coronavirus. Nel bel mezzo del racconto, però, due ragazzi si sono avvicinati ed hanno interrotto la quiete che si percepiva.

I protagonisti hanno, improvvisamente, abbracciato l’inviato speciale e si sono resi protagonisti anche di sorrisetti beffardi. Dinanzi tale gesto, completamente irrispettoso e inopportuno considerando l’emergenza sanitaria in cui riversano molti paesi del mondo, il presentatore ha reagito d’impulso bloccando la proiezione.

Il gesto di Marco Liorni

Il collegamento con l’inviato è stato, infatti, interrotto e il conduttore di Italia Si ci ha tenuto a distogliere l’attenzione da quanto stesse accadendo. Dopo poco tempo, il giornalista è riuscito a mettersi nuovamente in contatto con il programma spiegando che la situazione fosse rientrata e che i due disturbatori si fossero allontanati. Tale gesto, però, ha turbato molto i telespettatori che, infatti, si sono scagliati contro l’irriverenza e la discutibile ironia dei due protagonisti.

In un momento così delicato, infatti, il loro comportamento è stato non solo fastidioso, ma anche alquanto pericoloso dato che è necessario mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone.

In ogni caso, a sollevare il morale ci hanno pensato i collegamenti fatti con alcuni vip tra cui: Fiorello, Amadeus, Antonella Clerici, Caterina Balivo e altri presentatori.