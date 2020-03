Federica Panicucci fatta fuori da Mattino 5: la decisione di Mediaset e le altre sospensioni

Mattino 5: Federica Panicucci lascia il posto solo a Francesco Vecchi

L’emergenza Coronavirus continua a stravolgere i palinsesti sia della Rai che Mediaset. Nelle ultime ore i vertici dell’azienda hanno deciso di rivoluzionare Mattino 5, il contenitore in onda dal lunedì al venerdì su canale 5. Dal 16 marzo 2020 il programma si incentrerà maggiormente sull’epidemia che ha colpito il nostro Paese cambiando il titolo del format, infatti si chiamerà Mattino 5-Speciale Coronavirus.

A condurrà ci sarà solo Francesco Vecchi, mentre Federica Panicucci è stata fatta fuori. Per quale ragione? Scelta sua per rimanere a casa con i figli oppure dei dirigenti? Al momento la diretta interessata non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito. C’è da dire, però, che la professionista toscana tonerà al suo posto appena rientrerà l’emergenza del Covid-19.

Sospesi momentaneamente Avanti un altro, Forum e Uomini e Donne

Ma i cambiamenti in casa Mediaset non sono terminati qui. Infatti oltre a stravolgere Mattino 5 sono stati sospesi alcuni programmi. Pier Silvio Berlusconi ha fermato anche Forum di Barbara Paolombelli, il game Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e Uomini e Donne di Maria De Filippi.

E se i primi due verranno sostituiti con delle repliche degli stessi format, il dating show di Canale 5 cederà il posto a dei film tv. Si partirà con: Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher, Disegno d’Amore. Ricordiamo che già erano stati cancellati dal palinsesto Domenica Live, Verissmo e #CR4 – La Repubblica delle Donne.

Barbara D’Urso continua ad andare in onda con Pomeriggio 5 e Live

Mentre rimangono invariti i due programmi condotti da Barbara D’Urso. Infatti nemmeno l’emergenza Coronavirus ferma Lady Cologno. Pomeriggio Cinque continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:10 alle 18:45. Mentre Live Non è la D’Urso tutte le domeniche in prime time.

La programmazione continuerà fino a quando non ci saranno altre disposizioni da parte di Mediaset. C’è da dire, però, che Carmelita nei suoi rotocalchi avrà più collegamenti via Skype che ospiti in studio per evitare contagi.