Caterina Balivo separata dal marito Guido Maria Brera, la confessione: “Mi è scappato con…”

Caterina Balivo lontana dal marito per il Covid-19

Venerdì scorso su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata di Vieni da me. Il programma di Caterina Balivo come altri format è stato fermato per via dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice napoletana è stata ospite in collegamento via Skype con Italia Sì Speciale, il format di Marco Liorni che ha sostituito Domenica In di Mara Venier.

La professionista partenopea durante il suo intervento ha fatto una confessione molto intima, ovvero che ormai sono giorni che non dorme più col marito Guido Maria Brera. Per quale ragione? Non c’entrano nulla crisi o separazioni in atto ma una scelta dettata al Covid-19. Se venissero contagiati nessuno dei due potrebbe rimanere al fianco dei loro due figli. Durante il suo intervento, in modo ironico ha detto: “Scusa, ma mi è scappato”.

L’intervento a Speciale Italia Sì

Oltre a Caterina Balivo, allo Speciale di Italia Sì sono intervenuti altri personaggi dello spettacolo che possono essere considerati i pilastri della Rai. E’ intervenuta Milly Carlucci ha cui è stato rinviato Ballando con le Stelle, ma anche Carlo Conti che si è visto sospendere La Corrida. Inoltre ha parlato anche Flavio Insinna che presto la sua Eredità verrà sostituita con delle repliche del game stesso.

Tornando alla padrona di casa di Vieni da me, a Marco Liorni ha spiegato come sta vivendo la quarantena. La professionista si è lasciata scappare una confidenza molto personale: “Non dormo con mio marito da 10 giorni. Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani”. Rendendosi conto di aver detto qualcosa di molto forte che avrebbe creato imbarazzo al consorte, la donna ha ricorso ai ripari così: “Amore non ti vergognare ma mi è scappata”.

L’arrivederci di Caterina Balivo a Vieni da me

Come accennato prima i vertici di Viale Mazzini hanno sospeso anche Vieni da me per evitare la diffusione di contagi. L’ultimo appuntamento è andato in onda venerdì scorso e tornerà in onda a data da destinarsi, sicuramente appena l’epidemia del Covid-19 rientrerà.

Prima di congedare il pubblico di Rai Uno Caterina Balivo aveva detto che le mancheranno molto ma per fortuna ci sono i social network. “Sono stati emozionanti ma anche difficili questi ultimi 10 giorni. Voi che mi seguite lo sapete, non aggiungo altro”, ha concluso la professionista Rai.