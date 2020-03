Sospeso Avanti un altro, Paolo Bonolis furioso per la scelta Mediaset: “Non capisco…” [FOTO]

Sospeso Avanti un altro: in onda le repliche

Come accennato nei precedenti articoli Mediaset e Rai hanno totalmente rivoluzionato i palinsesti a causa dell’emergenza Coronavirus. Purtroppo i vertici del Biscione hanno deciso di mettere mano anche su Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ricordiamo che a differenza di altri programmi che sono live, il quiz è stato registrato mesi fa quindi non presenta nessun problema ad essere trasmesso.

Nonostante tutte le puntate sono a loro disposizione, i dirigenti hanno deciso di sospenderlo momentaneamente e far vedere ai telespettatori di Canale 5 delle repliche. Il tutto partirà da domani sera, lunedì 16 marzo 2020. La scelta di Mediaset, però, non è piaciuta per niente al conduttore romano che ha sbottato sui social.

Lo sfogo di Paolo Bonolis su Instagram

Attraverso due post condivisi sul suo profilo Instagram, Paolo Bonolis ha mostrato tutta la sua disapprovazione della scelta di Mediaset di sospendere Avanti un altro. Il conduttore romano ha fatto sapere di aver letto il comunicato del Biscione che dice del fermo di tre programmi, ovvero: Forum, Uomini e Donne, Avanti un altro.

Nel comunicato diffuso si legge che le registrazioni dei nuovi appuntamenti delle tre trasmissioni tv riprenderanno appena la situazione lo consentirà. A quel punto il marito di Sonia Bruganelli non riesce a capire visto che le puntate del game show di Canale 5 sono tutte già registrate.

C’è da dire anche che gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. “Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”, ha concluso il professionista capitolino. (Continua dopo i post)

La sospensione di molti programmi per il Coronavirus

Ovviamente tutti i seguaci di Paolo Bonolis si sono schierati dalla parte contestando la scelta fatta da Mediaset. C’è da dire che l’emergenza Covid-19 non ha fatto sospendere solo Avanti un altro altre decine di programma tv sia a Mediaset che in Rai.

Sul piccolo schermo stanno andando in onda le trasmissioni più essenziali e il telegiornali, un modo per preservare la salute dei tecnici che altrimenti sarebbero chiamati a stare al lavoro. Dopo la sfuriata di Bonolis, i vertici cambieranno idea?