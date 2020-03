Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati. Lei: ‘sento puzza di ventenne’

Colpo di scena a Uomini e Donne. Solo poche settimane fa vi avevamo parlato di Pamela Barretta e Enzo Capo. L’amatissima coppia del trono over che sembrava stesse addirittura pensando di mettere su famiglia si è detta addio. In tanti in queste ore, si stanno chiedendo come sia possibile… Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Pamela ed Enzo si sono lasciati

In una delle ultime stories su Instagram, Pamela Barretta ha lasciato tutti senza parole. Alla domanda di una fan che le chiede come va con Enzo, la dama di uomini e donne ha risposto: “ma lasciata, ha altro a cui pensare”. Parole che hanno creato subito un forte allarmismo sui social ma hanno fatto riflettere i più attenti. Pochi istanti fa, invece, la dama ha svelato alcuni dettagli in più sulla questione.

A quanto pare, Enzo non era più contento del loro rapporto e da circa mesi lamentava attenzioni. Secondo la donna tutte scuse inutili e arrivate all’improvviso. Stando alla sua opinione il suo ex ha in corso una tresca. Infatti le sue parole sono state: “sento puzza di ventenne”.(Continua dopo le foto)

Colpo di scena a Uomini e Donne

Solo poche settimane fa, Enzo e Pamela si sono concessi una vacanza stupenda alle Maldive. Durante il loro soggiorno nella splendida isola, qualcuno li aveva già criticati per la loro partenza, avvenuta in un momento molto particolare. In Italia ogni giorno aumentato i casi dei contagiati di coronavirus e a quanto pare la coppia del trono over ha deciso di mantenere le distanze.

Distanze che purtroppo si prolungheranno almeno per adesso fino al 3 Aprile. I due ex protagonisti di Uomini e Donne circa 5 mesi fa hanno lasciato lo studio insieme per vivere la loro favola. Nel giro di poco tempo, la conoscenza si è trasformata in amore ed entrambi hanno grandi progetti.

Oltre che alla convivenza, hanno intenzione di allargare la propria famiglia. Il noto imprenditore napoletano, proprio negli studi televisivi, aveva espresso il desiderio di diventare padre e di sopratutto di diventarlo in poco tempo. Cosa sarà accaduto realmente adesso? Avrà conosciuto davvero una ventenne?