Amici 2020, la versione di Maria De Filippi è stata smentita. Ecco i dettagli

Versione di Maria De Filippi

Da quando persiste il fenomeno del Coronavirus, negli studi televisivi non ci sono più assembramenti di persone. Gli allievi non possono essere sostenuti dagli applausi del pubblico quando non vincono una sfida. L’ultima puntata di Amici 2020 ha visto per l’ennesima volta Nicolai contro Javier.

Quest’ultimo ha minacciato di andarsene perché non ha vinto. Alessandra Celentano gli ha dato ragione, dunque la conduttrice si è rivolta con parole e toni del tutto inaspettati. Poi con Valentin ha oltrepassato il limite, minacciandolo di dire cosa ha combinato dietro le quinte. Avrebbe sottinteso a un suo tentativo di avvicinamento alla ballerina Francesca Tocca. Il marito di lei, Raimondo Todaro, ha negato questo pettegolezzo.

‘Quella è la porta che ti sta guardando. Puoi andare. Non scherzo’

La versione di Maria De Filippi è stata smentita dal ballerino di Ballando con le stelle. Qualche giorno fa il settimanale Chi ha annunciato una crisi con la moglie. In realtà il matrimonio non sta affrontando un bel periodo delicato, però di certo non dipende da Valentin. Inoltre ha voluto esprimere un suo pensiero sul trattamento che ha ricevuto nella puntata del Serale di venerdì.

Ha deciso di andare via perché non accetta l’idea di essere giudicato da chi è estraneo al mondo della danza. La conduttrice non si è limitata ad indicargli la porta, ma ha anche criticato il comportamento assunto in sala da ballo. Faceva riferimento alla presunzione di correggere la maestra Titova, ma Valentin credeva che si riferisse a Francesca.

A quel punto la De Filippi ha detto che non le appartiene tirare fuori questioni di un certo tipo. Secondo Raimondo la situazione è sfuggita di mano, in quanto la polemica ha tolto lo spazio alla gara. La Celentano è stata attaccata da tutti in modo ingiusto mentre Valentin non c’entrava nulla ed è stato trattato male.

‘Sei proprio una scema, ti caccerei a calci nel sedere’

Maria si è scagliata contro la Celentano per aver dato ragione a Javier. Secondo il suo punto di vista la giuria con ha le competenze per valutare una coreografia. Vanessa Incontrada ha cercato di spiegare le motivazioni del suo voto dato a Nicolai. Alla fine si è chiusa la questione con delle affermazioni molto forti contro la maestra di ballo. I telespettatori sono stati spiazzati dalla regina della Mediaset.