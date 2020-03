Nonna al suo 94esimo compleanno diventa virale sul web: ecco perchè

Una nonna al suo 94esimo compleanno, negli Stati Uniti è diventata virale sul web per un vide postato dalla nipote. Pare che la vecchietta, mentre spegneva le candeline abbia espresso un desiderio insolito, e anche molto tenero.

Nonna al suo 94esimo compleanno: chi è Paige

Paige Kidder è stata ripresa durante i festeggiamenti, ma forse non aveva affatto l’umore per i convenevoli. E così la nonna al suo 94esimo compleanno, mentre le cantavano tutti ‘Happy Birthday’ con naturalezza ha esclamato: “Beh, grazie mille … Ma spero che questo sia il mio ultimo”.

Un desiderio molto cupo ma che detto con quel tono è stato considerato davvero simpatico. Il bello è che l’esclamazione ha attirato l’attenzione di sua nipote Pauline che l’ha ripresa. Poi ha condiviso il video su TikTok, dove è stato visto più di 13 milioni di volte.

Una piccola festicciola diventata virale sul web

Pauline, di Arlington, in Virginia, aveva invitato alcuni dei suoi amici più stretti alla festa per aggiungere un po ‘di atmosfera giovanile, dato che Paige ora è tra le poche sopravvissute dei suoi amici coetanei. Gli ospiti, tra cui la più cara amica di Pauline, Yasmin Karimy, è rimasta di stucco per le macabre osservazioni di Paige. Invece la famiglia è rimasta meno sorpresa.

La nipote 23enne Pauline ha dichiarato che per sua nonna quella è una frase di rito. Lo ripete ogni anno e le piace credere che per la nonna al suo 94esimo compleanno sia uno scherzo. E infatti i suoi familiari hanno proseguito con la festa, limitandosi a tagliare la torta.

Paige è una nonnina piena di vita

Come ha raccontato Pauline sua nonna è molto “piena di vita”. È lucida, ha un ricordo molto acuto della sua età e della sua vira. Spesso racconta storie che risalgono a quando era bambina. È in salute, piena di vita ed è ancora molto indipendente. Guida anche da sola.

La nipote ha pensato che sarebbe stato divertente condividere quel video dato che spesso la nonna al suo 94esimo compleanno utilizza toni sarcastici. Pauline non avrebbe mai pensato che potesse diventare boreale sul web nel giro di una notte. Anzi tra i like e i commenti, pare che le reazioni siano state talmente positive che tutti si sono innamorati di nonna Paige. Ricordiamo che la vecchietta non possiede un cellulare o ha Internet a casa sua e non sa di essere diventata la regina del web.