Uomini e Donne, anticipazioni 16 marzo: Gianni aggredisce verbalmente Marcello [VIDEO]

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo la pausa dovuto al week end, oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, subito dopo la soap opera Una Vita va in onda un nuovo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Si tratta del quarto se contiamo gli altri tre trasmessi la settimana scorsa. Cosa accadrà nel dating show di Maria De Filippi? C’è da sottolineare che nello studio 6 dell’Elios in Roma non sarà presente lo studio per la normativa del Governo per l’emergenza Coronavirus.

Dame e cavalieri non possono toccarsi, baciarsi e ballare, rimanendo distanti almeno un metro. Le anticipazioni che abbiamo a disposizione sono quelle fornite dai canali social ufficiali del programma Mediaset. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà più tardi.

Spoiler Trono over: una dama per Marco, Gianni litiga con Marcello

Gli spoiler ufficiali del nuovo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne in onda lunedì 16 marzo 2020, svelano che una nuova dama giungerà in studio. Per chi? Stando le anticipazioni si presenterà nel dating show di Maria De Filippi per Marco B. Stiamo parlando di Antonella S. e, a quanto pare, ama anche lei travestirsi.

E se lui quasi ogni sera sale sui tetti col costume di Batman, la donna da Catwoman. Nella puntata di oggi col programma di Canale 5, inoltre, ci sarà spazio anche alla nuova accesa discussione tra lo storico opinionista Gianni Sperti e il cavaliere Marcello Michisanti. (Continua dopo il video)

Uomini e Donne sospeso da lunedì 23 marzo 2020

Ebbene sì, l’emergenza Coronavirus ha colpito anche il dating show di Maria De Filippi. Infatti per assenza di registrazioni e l’impossibilità di realizzarne altre, sia il Trono classico che quello over chiuderanno. Da lunedì 23 marzo 2020 Uomini e Donne chiuderà i battenti e ritornerà apoena la situazione tornerà alla normalità.

In questa ultima settimana di programmazione vedremo l’ultimo appuntamento del parterre senior e poi quelli dedicati ai tronisti e corteggiatori. Nelle ultime ore, inoltre, gira voce che le scelte potrebbero avvenire a porte chiuse. Sarà vero?