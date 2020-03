Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2020: Cancro dubbioso, Leone pensieroso

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Previsioni zodiacali giornaliere positive o negative? Nel dettaglio, l’astrologia della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 16 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata la Luna dissonante consiglia di mantenere la calma. In un periodo così difficile e critico, l’uomo delle stelle vi chiede di avere un po’ di pazienza, anche nei rapporti con i familiari. Ci sono alcune questioni su cui discutere.

Toro – Questa settimana si apre in maniera costruttiva. Essendo un periodo di divisione e di progetti, e considerando che da fine marzo Saturno sarà dissonante, potrebbero esserci dei ritardi.

Gemelli – Cercate di guardare al futuro con più serenità. Anche se in questo periodo è difficile, già dal prossimo mese ci saranno meno problemi in campo sentimentale, visto che Venere entrerà nel vostro segno.

Previsioni di lunedì 16 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Avete delle grandi qualità. Nonostante le perplessità di questa giornata, volete desiderate andare sempre avanti. Tutti siamo consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo, ma c’è da dire che Saturno in opposizione genera qualche dubbio. Ecco il motivo per cui potreste anche aver rinunciato a un progetto al quale tenevate molto.

Leone – Questa settimana inizia piuttosto pensierosa. Il fatto di ritrovarvi a vivere condizionati dagli eventi può procurare qualche disagio, soprattutto nelle relazioni interpersonali.

Vergine – In questo periodo di restrizione avete una grande occasione: iniziare a pensare ai progetti che potrebbero partire dalla fine della primavera. Sarà un’estate abbastanza importante. Giove vi aiuta nella riflessione.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo è il momento di attesa e non solo per il periodo che stiamo attraversando, ma soprattutto perché avete Saturno dissonante. Alcuni progetti non possono essere realizzati al momento.

Scorpione – In questo periodo è importante sanare alcuni conti in sospeso. Entro la fine del mese ci sarà un ‘Dentro o fuori’ definitivo. Dovete guardare al futuro in maniera molto attenta per evitare di cadere in qualche tranello finanziario. Pazienza in amore.

Sagittario – Amate volare in alto con la fantasia. Quando non potete pensare in positivo per motivi pratici, quando ci sono ostacoli da superare, fortunatamente riuscite a proiettarvi in un orizzonte diverso. Questo è molto importante.

L’oroscopo di Paolo Fox del 16 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Con la Luna nel segno riuscirete a sistemare molte questioni spinose. Avete una mente da programmatore, e dopo uno spavento o momento di disagio, sapete cosa fare per ricostruire quello ciò che v’interessa. È tempo di guardare avanti, Giove nel segno promette buone opportunità.

Acquario – La fine di marzo si avvicina sempre di più. Molti di voi hanno pensato a una decisione spontanea rispetto ad alcune interruzioni del passato, poi ci sono stati eventi che tutti noi conosciamo. Questa è una fase di grande trasformazione e cambiamenti che possono riguardare anche l’amore.

Pesci – Avete bisogno di un po’ di serenità e di notizie positive. Per ripristinare un rapporto avete bisogno di più conferme d’amore. Se due persone sono state troppo tempo lontane, ora possono riavvicinarsi.