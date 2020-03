Tra Loredana Lecciso e Romina Power è guerra: bufera tra le due donne per ‘colpa’ di Al Bano

Al Bano e Romina Power sempre più complici, la Lecciso lancia frecciate

Nonostante il momento difficile che sta vivendo l’Italia per l’emergenza Coronavirus, sul web si è tornati a parlare del cosiddetto triangolo amoroso. Ovviamente si tratta di Al Bano e le sue ex donne Romina Power e Loredana Lecciso. Dopo un periodo in sordina, l’attenzione mediatica è ricaduta sui tre per le ultime mosse fatte dai diretti interessati.

Tutto è partito dalla partecipazione della storica coppia alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione i de artisti sono scesi dalla scala dell’Ariston e il Maestro Carrisi per poco non è caduto a terra. In quell’occasione l’ex soubrette salentina ha attribuito la sua colpa alla rivale dicendo che forse lo ha appesantito. Naturalmente si tratta di una vera e propria frecciatina velenosa, e non è l’unica.

Loredana e le frecciatine alla rivale

Infatti subito la kermesse canora Maria De Filippi ha deciso di chiamare Al Bano e Romina Power nella grande famiglia di Amici. La conduttrice pavese ha riservato per i due un ruolo ben preciso, ovvero giudicare i professori nelle loro performance di canto. Anche nelle prime tre puntate i due ex coniugi non hanno perso tempo ha creare dei divertenti siparietti tra loro, facendo sognare tutti i fan della storica coppia.

Ma nello stesso tempo da casa Loredana Lecciso non si è risparmiata di lanciare nuove frecciate alla rivale. Infatti, attraverso delle Stories sul suo account Instagram ha postato delle foto che ritraggono il suo ex compagno che canta, tagliando l’immagine della statunitense. E’ di nuovo guerra tra le due? Per molti sembra proprio di si.

La Lecciso porge la mano a Romina ma lei rifiuta

Ricordiamo che in una delle recenti interviste realizzate da Loredana Lecciso, lei stessa ha espresso il suo grande desiderio di porgere la mano a Romina Power. In pratica l’ex soubrette salentina vuole sotterrare l’ascia di guerra e magari iniziare un rapporto pacifico.

A quanto pare le sue sono state solo delle parole al vento visto che la statunitense non ha nessuna intenzione di fare pace. Anzi, la bella Power continua a stuzzicare il suo ex marito Al Bano con delle battutine. Una dimostrazione l’abbiamo avuta sabato scorso quando ospiti nell’ultima puntata di C’è Posta per Te la storica coppia si è divertita a punzecchiarsi.