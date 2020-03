Oroscopo Branko 16 marzo 2020: cambiamento forzato per i Gemelli, Bilancia ansiosa

L’oroscopo di Branko del 16 marzo 2020 è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti delle previsioni astrologiche giornaliere. Pronti a scoprire che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale? Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Branko oroscopo 16 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Ultimo quarto in Sagittario richiama l’attenzione su persone, luoghi e interessi lontani. Secondo evento del giorno è il ritorno di Mercurio in Pesci, in aspetto silenzioso ma non negativo. Attività rallentate.

Toro – Mercurio lascia Acquario e rientra in Pesci fino all’11 aprile e sarà vostro amico fino ad agosto. Giove protegge le importanti questioni materiali della vostra vita. Sapete amare: proponetevi.

Gemelli – Anche se il lavoro non è andato molto male, non dovete prendervela con Mercurio che rientra in Pesci fino all’11 aprile. Dovete prepararvi a qualche cambiamento forzato nelle collaborazioni. Con ultimo quarto in Sagittario siete obbligati a rilassarvi. Il Sole vi causa un breve esaurimento, ma appena scende la notte vi sentirete molto meglio.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Mercurio ritorna in Pesci fino all’11 aprile, posizione non eccelsa per le questioni pratiche ma efficace per voi e i vostri contatti. L’ultimo quarto in Sagittario vi sprona a eliminare i fiori secchi, le erbacce presenti nel campo lavorativo. Dovete migliorare i rapporti validi, potare tutto ciò che non va.

Leone – Mercurio, astro della parola, esce dall’opposizione e torna in Pesci. Dall’11 aprile Mercurio sarà in Ariete, transito utile perché nel frattempo avrete Saturno e Marte in Acquario. Periodo complicato per le collaborazioni professionali, ma più o meno siamo tutti nella stessa barca.

Vergine – La volontà non vi manca, ma in questa giornata è meglio non chiedere troppo a mente e fisico. Luna ultimo quarto e Mercurio in Pesci obbligano alla cautela nella salute. Dovete mantenere la calma, in serata Luna sarà vicina a Giove in Capricorno, in aspetto con Venere: fortuna in amore.

Previsioni di lunedì 16 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche in questa giornata molti di voi lavorano. Mercurio ritorna in Pesci fino all’11 aprile e, per vostra fortuna, si trova in aspetto gentile con Venere in Toro. Sfruttate questa giornata per rivedere la documentazione professionale e personale del 2020 e fare un piano di lavoro e affari fino al 29 maggio. L’ansia fa molto male.

Scorpione – Oggi, con Mercurio in Pesci, alcuni di voi potrebbero ottenere un grande successo professionale e commerciale. Anche la Luna ultimo quarto favorisce gli affari, ma voi dovete guardare lontano. Se necessario, potete avviare una discussione nelle collaborazioni, ma non in famiglia, vita di coppia.

Sagittario – L’ultimo quarto chiude la stagione invernale e anticipa la primavera. Ma non lanciatevi troppo in là, Mercurio nemico ritorna in Pesci. In campo lavorativo si consiglia di procedere a piccoli passi. In questi tempi bui, dovete sforzarvi di essere ottimisti, fatelo per voi e per gli altri che hanno bisogno della vostra allegria. Gambe stanche.

L’oroscopo di Branko del 16 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche in questo periodo così complicato per il mondo, l’oroscopo di Branko ha il piacere di fare ottime previsioni per il vostro segno. Nel vostro cielo astrale ci sono influssi negativi diretti. In questa giornata, Luna ultimo quarto è contro il campo lavorativo e la salute ma Venere è tutta vostra: amore e fortuna.

Acquario – Mercurio ritorna in Pesci fino all’11 aprile. Anche il Sole splende su quel mare dei Pesci con Nettuno fino al 20 marzo. Il lavoro vivrà momenti di instabilità, dovuti solo all’agitazione generale. In questo particolare periodo, l’attenzione va al campo della salute, ma Mercurio farmacista vi protegge.

Pesci – Luna ultimo quarto fa pressioni sul campo lavorativo e finanziario. Si tratta, però, di difficoltà che interessano la situazione generale. Voi pensate di restare a galla. Ce la farete, sapete perché? Perché siete Pesci e perché Mercurio torna nel vostro segno e vi lancia la ciambella di salvataggio.