“Lo abbiamo fatto dopo tanto tempo”: Alberto Matano e Lorella Cuccarini, l’ammissione dei conduttori de La vita in diretta

Alberto Matano ospite a Speciale Italia Sì

A causa della sospensione momentanea di Domenica In di Mara Venier per l’emergenza Coronavirus, i vertici di Vale Mazzini hanno deciso di sostituire il rotocalco con uno Speciale di Italia Sì di Marco Liorni. Tra i vari ospiti intervenuti via Skype dalla propria abitazione anche Alberto Matano e Lorella Cuccarini, conduttori de La vita in diretta.

L’ex volto del Tg1 si è mostrato nel giardino di casa sua dicendo che per la prima volta dopo tanto tempo sta trascorrendo la domenica senza uscire, ma è giusto così. Subito dopo il giornalista si è spostato all’interno mostrando al pubblico di Rai Uno la sua palestra personale dove si allena per mantenersi in forma.

Le parole di Lorella Cuccarini

Anche Lorella Cuccarini è intervenuta nella puntata Speciale di Italia Sì di Marco Liorni. La padrona di casa de La vita in diretta via Skype ha detto di aver provato tre volte a fare la spesa, ma davanti al supermercato c’era una fila infinita di gente che provava ad entrare. Poi ha rivelato al pubblico di aver stralciato la figlia ad un gioco da tavolo.

Anche i personaggi dello spettacolo come la gente comune su sta ingegnando per passare il tempo in questa quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus. La più amata degli italiani, almeno lo era anni fa, ha concluso dicendo che tra tutti i suoi familiari, lei è l’unica che in questi giorni si è esposta, essendo uscita di casa per andare a condurre lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno.

La vita in diretta si allunga per l’emergenza Coronavirus

Prima di congedarsi da Marco Liorni, sia Lorella Cuccarini che Alberto Matano hanno ricordato al pubblico di Rai Uno l’appuntamento con La vita in diretta. Infatti, dopo la sospensione provvisoria di Vieni da me di Caterina Balivo il rotocalco partirà dalla ore 14 fino alle 18:45.

Una versione riadattata che si prolungherà per tutta l’emergenza sanitaria. Nel programma domenica è intervenuta anche Milly Carlucci che, dopo il rinvio di Ballando con le Stelle ha rivelato come sta passando la quarantena.