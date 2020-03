Coronavirus, ex di Amici contagiato dal virus? Ecco di chi si tratta (Foto)

Il Coronavirus è una vera e propria emergenza a livello mondiale. Non è un caso se, nelle ultime settimane, è stato definito una vera e propria pandemia. I dati sono ben chiari: al 15 marzo 2020 sono quasi 25.000, in Italia, i contagiati dal virus.

E nessuno sembra essere risparmiato dal rischio. È delle ultime ore la notizia che uno degli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi potrebbe essere positivo al test. Di chi si tratta? Vediamolo. (Continua dopo la foto)

Amici di Maria De Filippi, un cantante forse contagiato dal Coronavirus

Il Coronavirus potrebbe aver raggiunto anche un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Ad aver contratto il virus potrebbe essere stato Manuel Aspidi, un concorrente dell’edizione 2006/2007 del talent show di Maria De Filippi. Un ragazzo che ha fatto molta strada da quel momento e le cui canzoni hanno emozionato migliaia di persone in tutta Italia. Proprio Manuel è tra uno dei protagonisti di Amici più seguito sui social. Su Instagram ha, infatti, oltre 26 mila followers.

E proprio tramite i social Manuel Aspidi ha comunicato tutta la sua paura per la probabilità di aver contratto il Coronavirus. Stiamo parlando ancora di una probabilità dal momento che, nonostante il contatto con l’ASL, il tampone non è ancora stato fatto.

Le parole su Instagram

Le parole di Manuel Aspidi su Instagram sono sincere e sono state pensate con lo scopo di tranquillizzare i fans per un momento in cui l’ex di Amici non è molto presente sui social. “Ciao a tutti e scusatemi se a differenza di altri artisti sono rimasto in silenzio e in disparte in questi giorni dopo il mio ultimo video in cui vi invitavo a restare a casa” dice il ragazzo.

Poi prosegue “Il motivo per il quale sono fuori dal mondo social è perché non sto in forma, ho febbre e tosse da qualche giorno, ho già contattato chi di dovere spiegando la mia situazione nel dettaglio, spostamenti comprsi, in primis per preservare le persone con le quali sono stato in contatto nei giorni precedenti all’invito di restare a casa”.

Il cantante di Amici ha specificato, poi, che è in attesa di sapere se dovrà effettuare, o meno, il tampone. “Vi terrò aggiornati, vi abbraccio con affetto”, conclude così un post ricco di emozione.