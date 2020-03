Uomini e Donne, litigio furibondo tra Gianni Sperti e Marcello

Nonostante tutte le restrizioni del palinsesto televisivo legate all’emergenza Coronavirus, nel pomeriggio di oggi andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Assisteremo ad una lite furibonda tra Gianni Sperti ed alcuni dei protagonisti del parterre sia maschile che femminile.

Uomini e Donne, gli ultimi strascichi del trono over

Il trono over di Uomini e donne, così come il trono classico, sta per andare in pausa. A causa del Coronavirus, infatti, le registrazioni del programma sono state temporaneamente sospese. Le puntate che stiamo vedendo in questi ultimi giorni, dunque, sono quelle registrate prima delle restrizioni più stringenti a cui siamo tutti soggetti.

Nonostante nei prossimi giorni si preveda una messa in onda intensiva delle puntate registrate per il trono classico, oggi vedremo in scena quello over. La puntata inizierà laddove è stata terminata la precedente. Marco B., in particolare, si siederà in centro studio e parlerà di come stanno andando avanti le cose con Antonella.

Pare che tra i due ci sia stata una cena romantica terminata in camera d’albergo. A corteggiare Marco B., però, arriverà una donna che si dichiara innamorata di Batman. Rimane da comprendere se potrà rimanere o meno.

L’intervento di Gianni Sperti e la lite furibonda

Quella che sembra essere una puntata come tutte le altre, viene cambiata dall’intervento di Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, si scaglia contro Marcello e contro la donna venuta per corteggiarlo. Questa sembra fare un passo indietro che, però, non convince e porta Sperti a fare accuse importanti.

In particolare, i due protagonisti del trono over di Uomini e donne vengono accusati di avere un accordo o, comunque, di atteggiamenti sospetti. Queste affermazioni portano alla reazione di Marcello che accusa l’opinionista di avercela con lui per partito preso. “Se agissi in un altro modo non avrei questa opinione di te” ribatte Gianni.

All’interno della discussione si intrometterà anche Valentina che dirà la sua in merito. Anche Aurora entrerà nel mirino di Gianni, specie per quanto riguarda una sua nuova conoscenza. Una puntata che si preannuncia scoppiettante.