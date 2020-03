Eros Ramazzotti sul Coronavirus, orgoglioso di essere italiano (Video)

Questo è un momento drammatico per l’Italia e per il mondo intero a causa dell’epidemia da Coronavirus. In Italia, in particolare, dal momento stesso in cui il decreto IoRestoACasa ha imposto restrizioni pesantissime agli spostamenti, si è manifestata una grande solidarietà tra tutti gli italiani. Oggi come non mai, forse, ci sentiamo uniti e orgogliosi di essere italiani. Sentimento, questo, che Eros Ramazzotti ha manifestato in un video postato sul proprio profilo Instagram.

Eros Ramazzotti, un Italia di cui essere fieri

L’orgoglio di essere italiano, è questo il messaggio che traspare dal video che Eros Ramazzotti ha postato qualche ora fa su Instagram. Ad accompagnare le immagini del video che raccolgono alcune delle zone più belle del nostro Paese, c’è una didascalia in cui il cantante scrive “Solo il rispetto delle regole, ci può aiutare a vincere il virus”.

Una frase che viene tradotta, data la popolarità del cantante, che ha annunciato l’annullamento dei concerti, in due diverse lingue ovvero in inglese e in spagnolo. “Only compliance with the rules, can help us overcome the virus“ e “Solo el cumplimiento de las reglas, puede ayudarnos a superar el virus“.

Un messaggio importante che è, poi, quello che circola da più parte negli ultimi giorni. Solo rimanendo in casa e rispettando le restrizione imposte dal Governo si può riuscire ad arginare il contagio del virus. Un messaggio tanto importante quanto bello che, accompagnato alle parole di Eros, danno davvero l’idea di un uomo fiero di essere italiano.

Le parole sentite sull’emergenza Coronavirus

Le parole di Eros Ramazzotti che accompagnano il video provengono davvero dal cuore. “Ciao ragazzi sono Eros Ramazzotti”, esordisce. Poi prosegue “So che in questi giorni ne avete sentito parlare, e molto spesso, ma anche io voglio dirvi che è importanzte, anzi, fondamentale: state a casa!”.

Il cantante continua “Non uscite se non per motivi importanti. Questo aiuterà tutti a risolvere la situazione incredibile che ci sta colpendo in questo delicato momento della nostra vita. Solo il rispetto delle regole, anche se molto ferree, ci può aiutare a vincere il virus, il Mostro“.

Il messaggio termina con la voce “Siamo grandi, siamo forti” e con un invito ad utilizzare l’intelligenza. Emblematico l’hashtag #ILoveItaly che indica quanto amore ci sia per il proprio Paese.