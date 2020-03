Improvviso malore per Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 4: ecco cosa è successo

Malore di Antonio Zequila al Gf Vip 4

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda mercoledì sera, gli inquilini stanno vivendo con molta agitazione la loro esperienza. I concorrenti del reality show sono stati informati di quello che sta accadendo in Italia per l’emergenza Coronavirus e, nonostante le rassicurazioni dei familiari loro sono preoccupati.

Ma all’interno della casa di Cinecittà non sono mancati nemmeno i momenti di paura e di panico a causa dei sintomi influenzali di Valeria Marini. Quest’ultima ha rassicurati tutti di aver fatto il tampone prima di entrare al GF. Ma nelle ultime ore a destare perplessità è stato Antonio Zequila che ha accusato un leggero malore.

‘Er Mutanda’ fa preoccupare gli inquilini e il pubblico

Sabato scorso Antonio Zequila ha accusato un malore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Per questa ragione l’attore soprannominato ‘Er Mutanda’ è stato costretto a stare quasi tutti il giorno a letto. Al momento non si sa per quale ragione l’inquilino ha avuto questo malessere, resta il fatto che ha deciso di non mangiare né per pranzo e nemmeno per la cena.

Ovviamente i suoi compagni d’avventura si sono posti alcuni interrogativi visto quello che sta accadendo al di fuori per l’emergenza sanitaria. Fernanda Lessa si è immediatamente allarmata, seguita da altri concorrenti che si sono fatti prendere dalla psicosi Coronavirus.

Antonio Zequila si è ripreso: ma cosa gli è successo?

Oltre agli altri inquilini, anche i numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip 4 si sono allarmati per il malessere accusato da Antonio Zequila. Dopo aver visto il 56enne campano rimanere a letto tutto il giorno e saltare i pasti, il popolo del web si è fatto sentire sui vari social network e capire per quale ragione ‘Er Mutanda’ sta poco bene.

Nelle ultime ore, però, l’attore salernitano che ha cambiato idea da Adriana Volpe si è ripreso, per fortuna. Sicuramente se ne parlerà nel nuovo appuntamento del GF Vip 4 in onda mercoledì in prime time con Alfonso Signorini di nuovo nello studio 5 di Cologno Monzese.