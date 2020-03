Colpo di scena a Uomini e Donne: Enzo e Pamela si lasciano, ma qualcosa non torna (FOTO)

In queste ore sul web si è diffusa la notizia secondo cui Enzo e Pamela di Uomini e Donne si siano lasciati. A sganciare la bomba è stata la Barretta che, nel corso di una sessione di botta e risposta con i fan, ha dichiarato di essere stata lasciata dal suo uomo.

I fan sono rimasti basiti dinanzi la notizia, dato che sui social non sembravano esserci problemi tra i due. Ad ogni modo, dopo aver dato questo annuncio, il cavaliere ha pubblicato un post davvero molto ambiguo.

Le dichiarazioni di Pamela di Uomini e Donne

Ieri sera Pamela Berretta ha spiegato di essere stata lasciata da Enzo e la notizia ha lasciato esterrefatti i telespettatori di Uomini e Donne. Nel caso specifico, un utente le ha domandato come stessero procedendo le cose con Capo e la dama ha risposto dicendo di essere stata lasciata. Dopo poco, altri follower le hanno chiesto di tornare all’interno del talk show dato che è single, ma lei ha declinato elegantemente l’invito.

A quanto pare, dunque, non ha nessuna intenzione di mettere nuovamente piede all’interno del programma. In seguito, si son susseguiti una serie di commenti finalizzati ed elogiare la donna decantandone le sue infinite qualità, sia fisiche sia morali. Tra i complimenti, però, non è mancata anche qualche frecciatina inerente le condizioni economiche alquanto agiate del suo ex. C’è chi, infatti, ha posto l’accento su come facesse la Barretta ad andare in vacanza senza il supporto economico di un uomo. (Continua dopo la foto)

La replica inattesa di Enzo

In ogni caso, la vicenda è molto più intricata di così. Dopo che Pamela ha fornito tutte queste informazioni sulla rottura con Enzo ai fan di Uomini e Donne, e apparso un post inaspettato. Capo, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un contenuto nel quale ha fatto un chiarimento. Il protagonista ha smentito di aver lasciato la sua donna ed ha dichiarato che la colpa fosse piuttosto di Pamela.

Stando a quanto trapelato dalle sue parole, sembrerebbe che sia stata la Barretta a non dare più attenzioni al partner da oltre due mesi. Questo, dunque, avrebbe contribuito a far raffreddare inaspettatamente il rapporto. I fan non ci stanno capendo più niente. Quale sarà la verità?