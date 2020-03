Trono over Uomini e Donne, la dama è stata lasciata: salta il matrimonio

Il trono over di Uomini e Donne pareva aver creato una coppia a prova di bomba, ed invece il lieto fine non c’è stato. Dopo varie vicissitudini i due sono scoppiati inesorabilmente, ma di chi si tratta?

La coppia del trono over di Uomini e Donne è scoppiata

Stiamo parlando di Pamela Barretta, siciliana giunonica e bellissima e di Enzo Capo, il napoletano che le aveva fatto perdere la testa. I due si sono conosciuti negli studi Mediaset e dopo iniziali peripezie ed alti bassi, avevano deciso di provare a vivere la loro storia al di fuori delle telecamere.

I primi medi, come hanno testimoniato anche in una puntata andata in onda qualche settima fa, sono stati idilliaci, tanto che si è parlato di matrimonio e di figlio. Anche i loro profili Instagram erano pieni zeppi di foto e filmati che testimoniavano il loro amore passionale e sconvolgente, vissuto tra viaggi e capitali. Peccato, però, che il sogno non sia durato.

E’ stata la diretta interessata Pamela Barretta a confermare l’addio attraverso una storia Instagram pubblicata sui social. La dama ha ufficializzato l’addio, precisando anche che non è la decisione non è dipesa dalla sua volontà, ma che Enzo ha scelto di chiudere la love story improvvisamente.

L’addio improvviso tra Pamela Barretta e Enzo Capo

AL momento nessuno dei due si è sbilanciato sulle reali motivazioni che hanno decretato la rottura di un legame che, almeno inizialmente, sembrava poter avere il lieto fine. L’imprenditore, in particolar modo, si è chiuso in un silenzio social ed ha preferito non commentare ed ufficializzare la fine della sua storia, almeno per il momento.

La 35enne, intanto, sempre attraverso Instagram, rispondendo alla domanda di un suo follower, ha fatto sapere di non essere intenzionata a ritornare a risiedersi nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne alla ricerca (l’ennesima) di un amore. Ricordiamo che prima della sua storia con Enzo, ha intrapreso una conoscenza con Stefano. Un legame vissuto al di fuori delle telecamere per un pò. Anche questi però non ha avuto prosieguo, nonostante lei fosse molto innamorata.