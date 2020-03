“Io e mia moglie bloccati…”: Soliti Ignoti – Il Ritorno, la confessione agghiacciante di Amadeus

Amadeus intervenuto allo Speciale di Italia Sì

Nella puntata Speciale di Italia Sì al posto di Domenica In è intervenuto anche Amadeus. Il noto conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno era nella sua casa nella Capitale. Attraverso una videochiamata Skype ha spiegato a Marco Liorni e al pubblico di Rai Uno la decisione di sospendere le registrazioni del game show che conduce da alcuni anni.

Il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 ha detto di essere nella Capitale dal 20 febbraio perché stava lavorando alle registrazioni di Soliti Ignoti. Ma ora la trasmissione ora è stato giustamente è stata sospesa dai vertici di Viale Mazzini.

Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la famiglia bloccato a Roma

Intervenuto via Skype a Speciale Italia Sì, Amadeus ha confessato di trovarsi in un appartamento a Roma con sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio José dallo scorso 20 febbraio. I tre sono chiusi in casa, ma non nella loro abitazione principale, che è quella di Milano. Il professionista Rai e la sua famiglia sono impossibilitati a tornare nel capoluogo lombardo a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Gli appuntamenti inediti del quiz tv Soliti Ignoti – Il Ritorno sono terminati mercoledì scorso, quindi da giovedì sera su Rai Uno stanno andando in onda le repliche. C’è da dire, però, che la Rai ogni tanto trasmette un episodio nuovo, come ad esempio ieri sera. “Ultimamente ho cambiato anche stile di vita: vado a letto tardissimo e al mattino mi alzo molto più tardi del solito”, ha detto Amedeo Sebastiani.

Amadeus e il ricordo del Festival di Sanremo 2020

Durante la sua chiacchierata con Marco Liorni a Speciale Italia Sì, Amadeus ha ricordato anche il Festival di Sanremo 2020 che ha condotto circa un mese fa. Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha confidato che sono passati solo 30 giorni, ma a lui sembra essere trascorso un anno.

Quando era nella cittadina ligure lui e la moglie Giovanna Civitillo andavano a letto alle 4 del mattino e si alzavano dopo tre ore. Poi ha detto che il suo caro amico Rosario Fiorello si svegliava prima di lui, verso alle 7, mentre il padre di José non prima delle otto e mezza o nove.