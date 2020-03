Alessia Marcuzzi, perchè ha lasciato Facchinetti: “Non sono riusciti a….”

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono stati insieme per molti anni e dal loro amore è nata anche una figlia, la piccola Mia.

Alessia Marcuzzi e l’addio a Facchinetti

Il dj e la conduttrice romana, non si sono mai sbilanciati più di tanto. I due, che tengono molto alla loro privacy, hanno preferito non rivelare ai più quali sono state le motivazioni che hanno decretato la fine della loro storia d’amore. A fare chiarezza, però, immediatamente dopo l’addio, ci ha pensato Roby Facchinetti, papà di Francesco e leader dei Pooh.

Il cantante, durante un’intervista rilasciata a DipiùTv tempo fa, ha sviscerato le cause della rottura, andando oltre. Roby ha confessato che tra gli ex partner improvvisamente è venuto a mancare la compatibilità e che hanno tentato in tutti i modi possibili di rimettere in piedi la loro relazione, non riuscendoci. Ha poi aggiunto che fondamentalmente si è esaurito l’amore e non sono stati capaci di superare le differenze.

Il rapporto ritrovato

Francesco Facchinetti, pur non addentrandosi mai nelle motivazioni che hanno portato il loro rapporto a scoppiare, ha parlato svariate volte della sofferenza che è stato costretto a fronteggiare dopo l’addio ad Alessia Marcuzzi, confessando anche di esserci stato molto male. Oggi però le cose sono decisamente cambiate e tutto si è rasserenato.

I due, dopo lo scoppio, da bravi genitori e per amore della loro piccola, hanno saputo ritrovarsi e ricostruire il loro legame sotto una nuova forma. All’amore è subentrato un forte senso di amicizia, che li ha portati a condividere molte cose insieme. Lo scorso dicembre, ad esempio, sono andati a fare una vacanza in Egitto insieme ai rispettivi compagni, come un’allegra ed allargata famiglia.

Le loro strade sentimentali si sono divise, ma è rimasta intatta la stima e il rispetto reciproco. Francesco è felice con la sua splendida Wilma, la donna dalla quale ha avuto due bimbi e Alessia ha ritrovato il sorriso accanto a suo marito Paolo Calabrese Marconi.