Valentin rompe il silenzio dopo essere stato cacciato da Amici: “Ho imparato una lezione” (VIDEO)

Per tutto il fine settimana non si è fatto altro che parlare di quanto accaduto a Valentin, ex volto di Amici, nel corso della puntata di venerdì scorso. Il ragazzo è stato uno dei bersagli della furia di Maria De Filippi che, infastidita dal suo comportamento, lo ha letteralmente cacciato dal programma.

Il ragazzo ha mantenuto il silenzio per diversi giorni e molti speravano che fosse solo una strategia finalizzata a coronare il suo ritorno trionfale in studio. In realtà, però, le cose non sono andate affatto in questo modo, Alcune ore fa, il ballerino ha pubblicato un post su Instagram molto interessante.

Il post di Valentin dopo l’episodio ad Amici

Dopo quello che è accaduto ad Amici, Valentin si è sfogato sui social esprimendo il suo pensiero in merito a quanto accaduto. Il talentuoso protagonista ha dichiarato di non essere affatto pentito di come siano andate le cose nel corso della puntata. A suo avviso, infatti, il comportamento che ha assunto non è stato affatto sbagliato, in quanto ha detto solo la verità. Inoltre, ha smentito categoricamente ogni possibilità di ritorno nel programma.

La sua carriera televisiva, dunque, sembra volta definitivamente al termine, ma a lui va bene così. Il ballerino, infatti, ha detto che, nonostante la piega che ha preso la situazione, lui si reputa felicissimo di come siano andate le cose. Contrariamente a quanto molti potessero aspettarsi, lui è riuscito a portare a casa il più grande premio: la stima del pubblico. (Continua dopo il post)

La furia del popolo del web

Ebbene si, questa volta, i telespettatori di Amici si sono schierati dal lato di Valentin e non da quello della conduttrice. In molti hanno reputato il comportamento della De Filippi assolutamente esagerato e ingiustificato. I fan del programma avrebbero preferito vedere nella donna una maggiore propensione a comprendere le ragioni che hanno spinto l’ex concorrente a prendersela in quel modo.

Sui social, infatti, sono davvero moltissimi coloro i quali non hanno affatto compreso il modo di fare di Queen Mery. Anche al di sotto del post in questione, i fan si sono schierati dalla parte del ragazzo elogiando il suo comportamento e il suo grande talento.