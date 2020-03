Amici 19: Valentin torna sui social dopo l’eliminazione, le parole del ballerino

Valentin è uscito definitivamente dal programma. Ecco che cosa ha scritto sui social

Amici 19: Maria De Filippi ha cacciato Valentin

Nella terza puntata del Serale di Amici 19 è successo di tutto. Prima Javier ha lanciato il microfono, contrariato dal giudizio della giuria, e ha lasciato lo studio. Poi Valentin, nel ballottaggio finale, ha detto che non aveva più intenzione di andare avanti perché lui è interessato solamente al ballo ma nel programma si dava più importanza ad altre cose.

Maria De Filippi si è arrabbiata molto con il ballerino e lo ha accusato di comportarsi molto male (nel daytime, però, non è mai stato fatto vedere nulla) e l’ha cacciato via. Valentin ha parlato con modi molto pacati e ha detto alla conduttrice che non lo faceva parlare solamente perché ha colpito su un nervo scoperto.

Valentin è eliminato definitivamente

Maria ha indicato la porta a Valentin e poi ha chiuso la puntata. Tuttavia, nel web la maggior parte di chi ha seguito Amici 19 non ha approvato il comportamento della conduttrice e sperava, in questi giorni, che Valentin fosse riammesso nella gara. Così non è. Il ballerino rumeno è tornato in possesso dei social e questo vuol dire che non fa più parte del programma. La conduttrice lo ha anche privato del premio Marlù di 6.000 euro.

Le parole di Valentin dopo l’eliminazione

Valentin ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram il video in cui diceva di voler andare via per come stavano andando le cose nel programma. Poi ha scritto che nella vita si deve sapere quando ci si deve fermare. Lui ha imparato una grande lezione di vita, è arrivato alla fine del percorso con “la schiena dritta” e “ha vinto il premio più grande”, ovvero, l’affetto del pubblico. Che cosa ne pensate di queste parole? (Continua dopo il post)

Da notare due cose: il cuore di Francesca Tocca come risposta e il like di Natalia Titova. Questi due elementi sono importanti. Il primo alimenta il gossip di un flirt con la ballerina professionista, ma anche il marito di Francesca ha difeso Valentin sui social dopo la puntata.

Il secondo va un po’ in contrasto con quello che ha detto Maria. Quest’ultima ha accusato il ballerino di comportarsi molto male in sala con la maestra Titova. Allora perché l’insegnante ha lasciato un like di apprezzamento al suo allievo?