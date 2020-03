Lorenzo Brino star della famosa serie tv “Settimo cielo” è morto a 21 anni

E’ scomparso Lorenzo Brino, aveva solo 21 anni, si è schiantato con la sua auto contro un palo. L’attore aveva recitato nella serie tv Settimo cielo

E’ morto ad appena 21 anni Lorenzo Brino, attore diventato celebre per la serie tv Settimo Cielo. Il giovane aveva interpretato il ruolo di uno dei due gemelli della famiglia Camden ed era presto diventato una star amatissima dal pubblico.

L’attore è morto a causa di un incidente d’auto. La tragedia è avvenuta attorno alle 3 del mattino, mentre Lorenzo si trovava alla guida della sua Toyota Camry. Dalla ricostruzione pare che il giovane all’improvviso abbia perso il controllo della vettura.

L’impatto contro il palo è stato inevitabile e per Brino è stato fatale. Il giovane è deceduto sul colpo e quando sono arrivati i soccorsi non c’era nulla da fare. I sanitari hanno potuto solamente constatarne il decesso. Tuttavia la polizia della Contea di San Bernardino sta indagando per accertare le cause del drammatico incidente che ha tolto la vita a Brino.

Lorenzo Brino era Sam Camden nella serie Settimo Cielo

Brino nella serie tv Settimo Cielo aveva rivestito il ruolo di Sam Camden insieme al fratello gemello Nikolas che vestiva i panni di David Camden. I due fratelli erano i bambini più piccoli della famiglia Camden, i cui genitori erano interpretati da Catherine Hicks e Stephen Collins. La serie è andata in onda fino al 2007, ma i due fratelli gemelli sono apparsi nel telefilm per la prima volta sin dalla terza stagione.

La loro presenza nella serie c’è stata dal 1999, quando avevano appena un anno, poi dalla sesta sono diventati protagonisti. Invece, sono entrati nel dalla sesta stagione e vi sono rimasti fino all’undicesima. Insieme a Lorenzo Brino erano entrati nella serie televisiva anche, Zachary, Nikolas e la sorella Myrinda ‘Mimi’, che erano gli altri tre gemelli di famiglia.

Brino aveva anche altri fratelli gemelli

I gemelli della famiglia di Brino hanno partecipato tutti e quattro alla serie e in particolare Lorenzo e Nicholas erano presenti fin da quando erano neonati. Mimi, l’altra sorella gemella, ha postato un messaggio su Instagram in ricordo del fratello Lorenzo. Ha anche postato uno scatto in cui entrambi appaiono molto felici.

La sorella ha ricordato Lorenzo scrivendo parole di grande amore, e dicendo che non lo dimenticheranno mai. Il suo amore e il suo affetto terranno sempre in vita il ricordo di Lorenzo.