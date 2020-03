Antonella Elia ancora bufera con Licia GF Vip. La compagna Barbara chiede di cacciarla

Ancora lite fra Antonella Elia e Licia Nunez, Barbara Eboli si scaglia contro la showgirl e invita gli italiani a mandarla via, scopriamo cosa è successo

E’ ancora bufera su Antonella Elia, il web insorge per il suo comportamento fuori da ogni limite. La Elia ha nuovamente litigato con Licia Nunez e gliene ha dette di tutti i colori. A scagliarsi contro Antonella è anche la compagna di Licia, Barbara Eboli. Intervenuta ai microfoni di Radio Radio, la fidanzata di Licia ha parlato della sua compagna e anche del comportamento di Antonella.

La Eboli è stata invitata da Giada Di Miceli nella sua trasmissione Non succederà più. Qui Barbara ha ripercorso quanto è accaduto fra Antonella e Licia sin dal loro ingresso nella casa del GF Vip. Secondo lei Licia ha più volte perdonato Antonella, fino all’episodio in cui ha raccontato dello spintone a Valeria Marini e del crocifisso.

Barbara Eboli vuole che il GF cacci via dalla casa Antonella Elia

Barbara ha anche parlato di come la Elia non avesse fatto una piega quando Licia stava male. Proprio riguardo a questo la Eboli ha ribadito che Antonella sta giocando con ferocia ed è una persona da allontanare nella vita.

La compagna di Licia ha quindi rivolto un appello agli italiani per fare uscire Antonella Elia dalla casa. Ed è proprio la permanenza della Elia ancora nella casa che stupisce la Eboli. Infatti, Barbara non riesce a capire come mai si trovi ancora lì.

Per la Eboli Antonella ha oltrepassato ogni limite di educazione e di decenza e non merita di stare ancora al GF. Per questo chiede agli italiani di votare per eliminarla. Il suo comportamento ha ferito anche un’altra persona, Fernanda Lessa, che ha subito tante angherie da parte della Elia.

La Eboli chiede agli italiani di eliminare Antonella

Sui social Barbara Eboli conferma quanto detto nell’intervista. E anche qui lancia un appello agli italiani per eliminare Antonella Elia. Per lei non ha senso che chiede scusa e poi rifà le cose peggio di prima. La sua è una tattica, una strategia che sta usando all’inverosimile. Per questo prega gli italiani di mandarla via e di farla tornare dove lei è abituata a stare.

La Eboli ha anche aggiunto che guardare il programma con questo spirito non è più un divertimento e nuoce a tutti. Barbara quindi non ci sta e chiede di prendere provvedimenti per il comportamento di Antonella.