Lara Zorzetto Temptation Island, l’annuncio sui social sto per diventare mamma

Sarà presto mamma Lara Zorzetto, la concorrente di Temptation Island annuncia la gravidanza sui social, il nuovo compagno è Mattia Monaci

Ha cambiato completamente la sua vita Lara Zorzetto dopo essere uscita da Temptation Island senza il suo fidanzato Michael De Giorgio. La stilista ha ritrovato il sorriso accanto a Mattia Monaci e presto coroneranno il sogno di avere un figlio. Infatti, la Zorzetto ha annunciato sui social la sua gravidanza. Presto quindi diventerà mamma e Mattia papà.

La coppia sta attraversando un bellissimo momento, ma quella che sta veramente vivendo un periodo di gioia è Lara. La stilista si è fatta conoscere per aver preso parte al reality delle coppie, dove però era purtroppo finita la sua storia d’amore. Il fidanzato Michael De Giorgio l’aveva tradita e lei era uscita a pezzi da quella esperienza, convinta che non avrebbe trovato più l’amore.

Lara Zorzetto ha ripreso in mano la sua vita accanto a Mattia

La giovane stilista per fortuna ha trovato l’amore accanto a Mattia Monaci e adesso è al settimo cielo per la gravidanza. Lara ha voluto quindi condividere la sua gioia con i suoi followers e ha postato la notizia su Instagram.

Per meglio dire, ha postato una ecografia che rende evidente la sua gravidanza. Oltre alla foto ha anche aggiunto un lungo post in cui ripercorre il momento in cui ha scoperto di essere incinta. La Zorzetto sta quindi vivendo un momento magico, che sta stravolgendo la sua vita.

Nel post ha parlato di come lei sia una persona che ama parlare tanto ma che stavolta andrà dritto all’essenziale. Il suo intento è quello di proteggere la sua privacy, ma al contempo ha voluto dare la bella notizia ai fan che la amano.

La Zorzetto ha postato sul social una ecografia

La foto con l’ecografia è abbastanza eloquente. La Zorzetto ha spiegato di aver aspettato a comunicare la notizia perché voleva essere sicura che fosse tutto a posto. Insomma, Lara aveva paura che ci fossero delle complicazioni e prima di sbandierare la notizia ai quattro venti ha preferito attendere.

Le famiglie di entrambi e gli amici lo sanno già. In particolare le sue due amiche vere le sono state accanto perché ha avuto un po’ di nausea. Loro le hanno dato infatti dei consigli e le sono state vicino in questo momento così importante e lei è davvero tanto felice.