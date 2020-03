Amici 19: Alessandra Celentano fa uno strano passo indietro, è bufera sui social

Alessandra Celentano, se in puntata aveva difeso Javier, sui social ha fatto uno strano passo indietro. Questo ha innescato la reazione degli utenti

Amici 19: Alessandra Celentano fa uno strano passo indietro

Durante la terza puntata di Amici 19 Javier ha avuto una reazione di rabbia nel veder passare Nicolai per una “vittima” quando il suo comportamento manca di rispetto a tutti. La votazione della giuria a favore di Nicolai, anche dopo che lui ha fatto errori nell’esibizione, ha portato Javier a lasciare lo studio.

In quell’occasione Timor Steffens voleva andare a calmarlo ma Maria De Filippi gli ha detto un inaspettato “Timor stai al tuo posto”. Allora è intervenuta Alessandra Celentano per dire che Javier aveva ragione. Nicolai non ha ballato bene, Javier era superiore e per questo è stato ingiusto mandare avanti il ballerino ucraino.

Il battibecco tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi è andato avanti per un bel po’, tanto che poi la conduttrice ha anche detto all’insegnante: “Se non fosse che ti voglio bene ti avrei già mandata via a calci nel sedere”. Tuttavia, la maestra è rimasta ferma sulla sua posizione. Qualche giorno dopo, però, c’è stato un improvviso cambio di rotta.

Le parole sui social

Alessandra Celentano ha scritto un lungo post sui social a qualche giorno dalla terza puntata. Ma, a sorpresa, ha cambiato totalmente idea. Nel lungo messaggio la maestra ha detto che si sentiva davvero contrariata verso Javier e Valentin per aver espresso il desiderio di andarsene dal programma.

Entrambi lo hanno fatto in una situazione particolare: Javier quando ha perso la sfida con Nicolai, Valentin nel ballottaggio finale per l’eliminazione. Per la Celentano ci sono tanti ragazzi che vorrebbero stare al posto loro e invece Valentin e Javier non si rendono conto dell’opportunità che hanno e sono stati irrispettosi verso tutti coloro che lavorano quotidianamente solo per loro.

Non solo, ha anche scritto di essersi pentita di aver dato ragione ad Javier, quando doveva farlo ragionare e nella concitazione del momento ha mancato di rispetto alla giuria. Alla fine ha detto che i professori, la var e la giuria votano, giustamente, con criteri diversi e nessuno è meglio dell’altro. (Continua dopo il post)

La reazione degli utenti

Chi conosce, televisivamente parlando, la Celentano è rimasto senza parole dopo questo improvviso cambio di posizione. Non si contano i commenti in cui gli utenti le hanno chiesto quanto l’hanno pagata per dire queste cose, hanno notato che sono le parole che le aveva detto Maria De Filippi in puntata, hanno insinuato che la produzione l’abbia obbligata a scrivere questo post. La delusione da parte di chi ha seguito la vicenda è veramente grande. Voi che cosa ne pensate?