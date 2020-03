Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser senza vestiti ecco il perchè (FOTO)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si fanno vedere senza vestiti e danno alcuni consigli per vivere la quarantena al meglio

Si trovano a Trento Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e decidono di mostrarsi senza vestiti per dare qualche consiglio su come affrontare la quarantena. Anche loro come tutti gli italiani hanno deciso di attenersi al protocollo lanciato dal governo.

La quarantena è necessaria per sfuggire al contagio del coronavirus, e Cecilia e Ignazio la stanno trascorrendo al meglio. La coppia sta passando il tempo curando il vigneto e svolgendo qualche lezione di cucina per i fan.

Stanno anche sfruttando questo tempo libero per allenarsi e giocare con il cane Aspitina che è sempre accanto a Cecilia. Visto che tutti devono attenersi alle regole, ecco alcuni consigli che la coppia sente di dare per vivere questi giorni senza angosce.

Cecilia e Ignazio sono bloccati a Trento in quarantena

I due come detto prima si trovano a Trento e stanno trascorrendo momenti deliziosi circondati dalla natura e da paesaggi meravigliosi. La coppia ha raccontato ai fan di trovarsi a Trento da prima che fosse emanato il decreto per combattere il coronavirus.

I due hanno preferito seguire alla lettera il consiglio della protezione civile di rimanere in quarantena volontaria. La loro decisione è stata presa ancora prima che Giuseppe Conte dichiarasse l’Italia interamente zona rossa. Una decisione saggia, quindi, che mostra come la coppia abbia capito l’importanza della situazione e abbia preferito scegliere l’isolamento piuttosto che muoversi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati come sempre

Una settimana circa dopo la quarantana Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si mostrano senza vestiti e hanno voluto dare qualche consiglio su come trascorrere questi giorni. I due come sempre sono molto affiatati e fra loro c’è un feeling speciale, che è evidente anche dalle foto. La coppia manifesta il loro amore ma stando protetti all’interno della casa.

Ignazio e Cecilia come tutti sanno si sono conosciuti al GF Vip e lì è sbocciato il loro amore. Da allora non si sono più lasciati e continuano ad amarsi sempre più. Sui social ecco che giunge anche il messaggio di Ignazio Moser sotto la foto in cui lui e Cecilia Rodriguez sono a letto e senza vestiti. Moser con ironia ammette che stare in quarantena non è assolutamente sconveniente, anzi pensa che sia un modo per stare molto intimi!