Morgan in monopattino contro il virus, lo fa Bugo e il web si scaglia contro (VIDEO)

E’ bufera su Morgan, un video mostra il cantante che gira in monopattino per le strade di Milano cantando Bugo contro Coronavirus, il web insorge

Non finisca mai di sorprendere Morgan e come al solito le sue trovate fanno sollevare tante polemiche. A far insorgere il web stavolta è un video che è diventato virale in cui Morgan sfreccia in monopattino per le strade di Milano. E’ tutto vero, nel video è proprio Morgan che a bordo del monopattino canta il brano “Sincero” contro il Coronavirus.

L’artista ha un modo tutto suo per divertirsi, ma il web non ci sta e lo incita a stare a casa. Il cantante ha interpretato la sua versione contro Bugo. Le parole del testo erano “brutte intenzioni la maleducazione…”, le stesse che ha usato durante il festival di Sanremo. Ricordiamo che questo gesto dovuto a delle controversie con Bugo gli è costato la squalifica dalla kermesse sanremese. Infatti, come tutti sappiamo, Bugo ha lasciato il palco e i due sono stati squalificati.

Morgan in giro per Milano sul monopattino

Nel video si vede Morgan che gira per le strade di Milano sul suo monopattino. A girare il video sono state due ragazze che erano affacciate alla finestra, e che gli hanno chiesto di partecipare al flash mob contro il Coronavirus. Una delle ragazze ha detto a Morgan di portare qualcosa per suonare, magari una chitarra.

Il cantante risponde ha detto sì e ha aggiunto che avrebbe cantato le stesse parole che aveva usato per cambiare il pezzo Sincero. Nel video Morgan si volta e fa un saluto, ma continua a cantare il brano e al contempo vola con il suo monopattino. Ovviamente l’artista continua a canticchiare la strofa diventata oramai famosa, quella in cui inveisce contro Bugo.

Il cantante canticchia il brano con le parole contro Bugo

Come tutti sanno, le parole del brano sono state cambiate e Morgan le ha trasformate per scagliarsi contro Bugo. Le due ragazze che osservavano la scena sono rimaste sbalordite, ma a fare scagliare contro Morgan è stato il fatto che fosse in strada liberamente.

Il web infatti ha chiaramente detto che come tutti gli altri anche lui dovrebbe stare a casa. Il decreto è uguale per tutti e lui è una persona come tante altre. Tante le critiche contro Morgan, alcune delle quali molto pesanti. Non sono mancati infatti utenti che lo hanno definito semplicemente un deficiente.