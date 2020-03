Il Paradiso delle signore anticipazioni 17 marzo: Angela lascia Riccardo

Nella puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Angela compirà una scelta inaspettata che comprometterà la sua relazione con Riccardo. Ludovica, invece, parlerà molto male di Achille Ravasi con Umberto, il quale ne approfitterà per mettere a segno un colpo basso contro il rivale.

Nel frattempo, al grande magazzino uscirà la nuova collezione, la quale genererà alcune perplessità. Ad ogni modo, l’intervento della giornalista Enza Sampò si rivelerà fondamentale per le sorti dello shopping center.

Esce la nuova collezione del Paradiso delle signore

Domani, martedì 17 marzo, al Paradiso delle signore assisteremo al lancio della nova collezione. La punta di diamante sarà, certamente il bikini, un capo assolutamente innovativo ed audace considerando il periodo storico nel quale è ambientata la soap. Ad ogni modo, saranno in molti ad apprezzare l’iniziativa, anche se non mancheranno anche alcune polemiche e dissapori sulla questione.

Ci saranno, infatti, alcune critiche rivolte soprattutto alla stilista Gabriella Rossi. Una voce fuori dal coro sarà interpretata da Enza Sampò, la giornalista appena arrivata a Milano. La fanciulla si mostrerà molto soddisfatta del risultato e molto favorevole alla ventata di novità attuata al negozio. Su di un altro fronte, invece, vedremo che Armando non si sentirà molto bene e Agnese si preoccuperà molto per lui.

Trama 17 marzo: la scelta di Angela

Ad ogni modo, il protagonista si mostrerà molto preoccupato per Rocco, dato che non si sentirà di lasciare tutto il peso del lavoro sulle sue spalle. A villa Guiarnieri, intanto, si respirerà un clima molto pesante. Ludovica comincerà a nutrire dei sospetti in merito all’operato di Achille. L’uomo è stato incaricato da Silvia di gestire il patrimonio della figlia, ma il suo comportamento comincerà ad essere sempre più pericoloso. Per tale ragione, la Brancia confiderà ad Umberto tutte le sue paure.

L’uomo coglierà la palla al balzo per annientare il suo rivale. Infine, nella puntata del 17 marzo del Paradiso delle signore, assisteremo ad uno sfogo di Angela. La fanciulla comincerà a credere di non essere all’altezza di Riccardo. A suo avviso, una ragazza umile come lei non è fatta per stare con una persona così facoltosa e ricca come Guarnieri, pertanto, deciderà di lasciarlo.