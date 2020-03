Marica Pellegrinelli, matrimonio in vista per l’ex di Ramazzotti (Foto)

Dopo la rottura con l’ex marito Eros Ramazzotti e la pace ritrovata con la figlia di lui, Aurora Ramazzotti, per Marica Pellegrinelli potrebbe essere arrivata una proposta di matrimonio. Il suo compagno, Charley Vezza, le ha regalato l’anello e potrebbe, dunque, averla chiesta in sposa. La foto della mano con il bellissimo anello fa bella mostra di sè sul profilo ufficiale di Instagram.

Marica Pellegrinelli, fiori d’arancio in vista

Marica Pellegrinelli ha postato su Instagram la foto della sua mano con un bellissimo anello al dito. Un indizio in più che fa pensare che la donna, dopo la separazione da Eros Ramazzotti, potrebbe al più presto convolare a nozze con il fidanzato Charley Vezza. Naturalmente non vi alcuna conferma palese, ma cosa può significare un anello se non un imminente matrimonio?

Non ci sono riferimenti su eventuali date per la celebrazione delle nozze che, dati i provvedimenti restrittivi attualmente in atto per l’emergenza Coronavirus, potrebbero slittare ancora di diversi mesi.

Charley Vezza potrebbe, dunque, aver trovato nell'obbligo di restare in casa l'occasione per chiedere la mano alla sua bellissima fidanzata. E visto e considerato che l'anello sta al dito di Marica Pellegrinelli, appare scontato che la donna abbia dato una risposta positiva.

La proposta di matrimonio dopo il momento di crisi

Non è passato molto tempo dal momento in cui il rapporto tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sembrava tutt’altro che sereno. Prima che l’emergenza Coronavirus ci costringesse tutti in casa, quindi, i due fidanzati erano un po’ ai ferri corti e, molto probabilmente, non avevano avuto l’occasione per chiarirsi a quattrocchi. Questo, almeno, era quanto si evinceva dai post sui social e da quanto riportato dalle principali riviste di gossip.

Se crisi era, però, sembra un periodo passato e pare che, adesso, sia tornato a splendere il sole. A questo punto, una volta passata l’emergenza si saprà. Potremo conoscere una data, ammesso che questa sia già stata scelta, e potremo leggere indubbiamente tutte le emozioni dei principali protagonisti. Un motivo in più, per i due fidanzati, per superare al meglio questo periodo complicato per tutta Italia.