Barbara D’Urso tira in ballo suo figlio medico a Live: ecco chi è Giammauro Berardi [FOTO]

Barbara D’Urso e il patto con i suoi due figli

Come la stessa Barbara D’Urso ha confidato un po’ di tempo fa, lei e i suoi due figli hanno un patto ben preciso. In poche parole la conduttrice napoletana non deve parlare di Giammauro ed Emanuele Berardi nelle sue trasmissioni televisive. Un patto che ha trasgredito nella serata di domenica 15 marzo 2020 durante una nuova puntata di Live Non è la D’Urso.

Come gran parte delle trasmissioni rimaste in onda, anche Lady Cologno si è occupata a lungo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Durante il dibattito con un medico in collegamento da un ospedale della Lombardia Carmelita si è lasciata scappare questa frase: “Una persona a lei molto vicina”. Anche se non ha fatto il nome del 34enne ha fatto intendere che suo figlio che è un dottore è anch’esso in prima linea per aiutare i malati del Covid-19.

Barbara D’Urso parla del primogenito Giammauro Berardi

Inaspettatamente Barbara D’Urso ha parlato per la prima volta di suo figlio Giammauro Berardi anche so non ha fatto il suo nome. Infatti a Live Non è la D’Urso la professionista Mediaset ha detto: “Ho una persona molto vicina che lavora in ospedale. Gli ho chiesto se avesse sentito i flash mob che sono stati organizzati in queste ore ma mi ha detto che è impegnato in ospedale a operare”.

Qualche settimana fa a Verissimo di Silvia Toffanin, Lady Cologno aveva detto che con Emanuele e il fratello maggiore ha un patto di riservatezza fatto un po’ di tempo fa. Ma chi è Giammauro?

Chi è Giammauro Berardi?

Per chi non lo sapesse, Giammauro Berardi è il primogenito di Barbara D’Urso. Ha 34 anni e di professione fa il medico chirurgo. Infatti il ragazzo si è laureato nella Capitale in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e con tanto di lode.

Al momento lavora al pronto soccorso, ma anni fa è stato impegnato come dottore nelle zone di guerra, facendo parte a numerose missioni umanitarie. Il figlio di Carmelita e fratello maggiore del reporter Emanuele ha la barba incolta e un fascino del camice all’ennesima potenza. Ecco una sua foto: