GF VIP, Adriana Volpe ha un crollo per il Coronavirus: “Pagherei oro per andare a…”

Momenti concitati all’interno della casa del GF VIP, specie per Adriana Volpe. L’ex conduttrice RAI, che si è sempre contraddistinta per il suo sangue freddo e autocontrollo, nelle ultime ore ha avuto un crollo nervoso a causa dell’emergenza Coronavirus.

La donna stava cercando di tranquillizzare Sossio, il quale aveva precedentemente avuto una lite molto pesante con Teresanna Pugliese. Nel farlo, però, la dama non è riuscita a contenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime.

Tensioni al GF VIP

Anche se i concorrenti sono rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia, tutti si stanno rendendo perfettamente conto dell’emergenza sanitaria nella quale riversa il paese. Nonostante tutto, però, l’azienda ha deciso di continuare a mandare in onda il programma, proprio per fornire ai telespettatori un momento di svago e di distrazione. Ad ogni modo, i vari protagonisti sono davvero provati per tutto quello che sta accadendo al di fuori, sta di fatto che le liti si stanno accentuando parecchio.

Nelle ultime ore sono stati Sossio e Teresanna a discutere animatamente. Nel caso specifico, la ragazza ha dato del tamarro da Lido Mappatella al suo interlocutore. Dopo lo sfogo, però, i due si sono molto pentiti dell’atteggiamento assunto e si sono lasciati andare a degli sfoghi. Adriana Volpe ha provato a consolare il coinquilino del GF VIP, ma non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime.

Lo sfogo di Adriana Volpe

Nel caso specifico, la donna ha detto che non ci fosse nulla di male ed andare al mare al Lido Mappatella, anzi. Nel periodo in cui ci troviamo, lei pagherebbe oro per poter andare lì con la sua famiglia, perché questo significherebbe che l’Italia sia riuscita ad uscire da questo problema gravissimo. Dopo aver pronunciato queste parole, Adriana Volpe è scoppiata in lacrime dinanzi le telecamere del GF VIP.

A quel punto, allora, anche Sossio è intervenuto dicendo che è davvero ridicolo discutere per queste stupidaggini quando, in realtà, al di fuori ci sono problemi bel più seri e importanti da affrontare. Insomma, d’ora in poi i concorrenti si concentreranno di più sulle cose importanti o continueranno a perdere la pazienza per cose futili?