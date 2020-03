Acquistare casa a Roma: i 5 quartieri migliori

State pensando di acquistare casa a Roma ma non sapete bene come orientarvi? Sicuramente un buon punto di partenza è capire quale sia il quartiere migliore per investire nel mercato immobiliare della Capitale. Al giorno d’oggi infatti vale la pena prendere in considerazione l’acquisto di un appartamento o di una villa, specialmente se di pregio. I prezzi sono competitivi e si può contare su un investimento sicuro, il che non guasta di certo visto il periodo che stiamo attraversando.

Oggi vediamo quali sono i quartieri migliori di Roma per chi intende acquistare casa: le zone più consigliate non solo in quanto a qualità della vita ma anche per via delle svalutazioni a cui potrebbe andare incontro il mercato immobiliare.

#1 Centro storico

Naturalmente, la zona migliore in assoluto della Capitale è il centro storico. Qui infatti gli immobili non rischiano di andare incontro ad una svalutazione e si può dunque compiere un investimento sicuro e poco rischioso. Per quanto riguarda le case in vendita Roma centro è la zona dove i prezzi sono più elevati, ma è anche vero che chi intende mettere il proprio appartamento in affitto può richiedere un canone superiore. È inoltre importante ricordare che il centro storico della Capitale è anche il più gettonato a livello turistico: un dettaglio da non sottovalutare specialmente se l’obiettivo è quello di proporre affitti brevi.

#2 Parioli

Un altro quartiere che ormai da sempre viene associato all’alta borghesia e alla “Roma bene” è il Parioli. Qui si trovano immobili di pregio che rappresentano un investimento sicuro e stabile, perché parliamo di una zona storicamente raffinata e prestigiosa. Il Parioli si trova in prossimità dell’Università LUISS e di Villa Borghese ed è un quartiere in cui il prezzo medio degli immobili è tra i più elevati, poco più basso rispetto a quello del centro storico.

#3 Aventino

Un quartiere di Roma che non va sottovalutato è l’Aventino, in cui è possibile trovare diverse ville di lusso dal fascino davvero incredibile, immerse in un contesto paesaggistico tra i più belli della Capitale. I prezzi delle abitazioni nell’Aventino sono elevati, ma è anche vero che chi intende investire nel mercato immobiliare può contare su un quartiere che non rischia di andare incontro a svalutazione.

#4 Trastevere

Trastevere è un altro dei quartieri in vista di Roma, in cui vale la pena cercare qualche offerta di immobili in vendita perché anche da queste parti è possibile trovare opportunità d’investimento molto interessanti. Parliamo di una zona curata, ricca di parchi e di eventi: Trastevere è un quartiere fervido e dinamico che attrae non solo famiglie ma anche giovani e turisti. Acquistare casa in questa zona può dunque rivelarsi un’ottima idea, anche perché i prezzi sono più bassi e convenienti rispetto a quelli dei quartieri precedenti.

#5 Appia Antica

La zona dell’Appia Antica non gode di un’ubicazione centrale ma vale la pena prenderla comunque in considerazione perché qui si possono trovare degli immobili di pregio molto interessanti, circondati da ampi giardini e con una grande metratura interna.