Marcello Sacchetta contro Valentin e Javier Amici 19 “non hanno colto il valore del programma”

Marcello Sacchetta, delusione e poco rispetto per la scuola

Marcello Sacchetta ballerino professionista di Amici ha scelto da che parte stare ed ha puntato il dito contro Valentin e Javier. Sui due il ballerino ha affermato che persone di questo genere non fanno bene al programma, perchè non hanno colto il valore e l’importanza della scuola di Amici.

Marcello Sacchetta critica le affermazioni dei due ballerini

Marcello Sacchetta si riferisce a quanto è successo durante la terza puntata del serale di Amici 2020, proprio lo scorso venerdì. Javier prima di lasciare lo studio, così come Valentin dopo l’esibizione, ha deciso di abbandonare il programma ovviamente aggredendo tutti.

Entrambi hanno affermato che i maestri e la giuria sono sempre stati a loro sfavore, che in qualunque modo hanno cercato di farli uscire dal programma. In realtà nessuno dei due ritiene tanto importante la partecipazione ad Amici ed entrambi pensano che avrebbero potuto abbandonare tutto senza alcun problema.

Ciò che hanno fatto lascia così un alone di incertezza su quei pochi che nel programma non credono. Secondo il loro punto di vista Infatti la giuria e gli insegnanti hanno i loro preferiti, vanno avanti soltanto i prescelti.

Sono stati due comportamenti sicuramente non graditi dalla conduttrice e autrice del programma Maria De Filippi, così come nemmeno da tutto lo staff, ballerini professionisti e insegnanti compresi. Secondo Marcello questi due ragazzi sono stati una grande delusione, hanno sbalordito con gesti e parole che nessuno si aspettava.

La macchina che ha lavorato per loro non ha ricevuto i giusti meriti. Decidere di abbandonare il programma prima del tempo, in questo modo, fregandosene del lavoro di chi ha avuto a che fare con loro per mesi è stato un gesto poco carino ed educato.

Il web si scaglia contro Sacchetta giudicandolo clown

Le sue affermazioni non sono state prese bene dal popolo social che lo ha attaccato su Twitter e su Instagram. Gli hanno dato del clown perché ha difeso Amici soltanto perché ci lavora. In realtà i ragazzi secondo il pubblico hanno fatto bene ad andare via in quel modo.

Allora Marcello ha risposto affermando che dopo mesi Dedicati a loro è impossibile non provare un sentimento e una delusione di questo genere, tutto questo fa male. Aggiunge poi che il suo giudizio può essere sbagliato ma rimane il fatto che Amici ha dato opportunità a tante persone che poi sono diventate qualcuno. Per esempio Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti ballerini professionisti che ad oggi lavorano gli Stati Uniti.