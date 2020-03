Fedez dj a casa: oltre 1 milione di persone lo ascoltano

Fedez tiene il dj set sul balcone di casa

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria Fedez ha allestito un dj set sul suo balcone domenica scorsa, passata forzatamente in casa. Il rapper, sua moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone stanno osservando le disposizioni governative e, come diversivo, hanno ben pensato di collocare due casse puntate fuori dalla finestra e riunire circa 1 milione di ascoltatori, oltre a tutti quelli affacciati per gustarsi il suo mix nel quartiere City Life di Milano.

Con uno show improvvisato Fedez ha proposto ai vicini le canzoni più popolari della cultura musicale italiana. Da Domenico Modugno con “Nel Blu dipinto di Blu”, passando per Rino Gaetano con “Il Cielo è sempre più blu”. Una nutrita raccolta capace di distogliere temporaneamente l’attenzione sulla difficile situazione attualmente vissuta.

Il messaggio ai follower

A volte conta più il pensiero, a volte un piccolo segnale sa regalare sorrisi, ed è ciò che ha fatto Federico. Un momento di grande comunanza con il vicinato, e non solo, poiché insieme alla semplice platea delle persone vicine il dj set improvvisato si è inoltre tenuto su Instagram, riuscendo a raccogliere oltre un milione di visualizzazioni. Poco dopo Fedez ha lanciato un messaggio sul social fotografico, nell’auspicio che qualcuno lo raccolga.

Troppe persone circolano ancora in strada, malgrado i medici siano categorici a riguardo. L’obiettivo è contenere ulteriormente la diffusione del virus, ma per farlo chiunque deve dare il proprio contributo. Certo, rimanere chiusi dentro le abitazioni pesa, specie se lontani dagli affetti, però è l’unica strategia praticabile. Non bisogna abbassare la guardia, ha invitato il cantante.

Fedez e gli altri vip intervenuti per la raccolta fondi

Nei primi giorni della settimana precedente la coppia ha voluto garantire l’apporto in questo frangente di emergenza sanitaria, promuovendo le offerte in favore dell’ospedale San Raffaele di Milano. Un’attiva cominciata con una loro personale donazione di 100mila euro, che, grazie alla enorme visibilità dei due, ha raggiunto cifre molto importanti, superando ad oggi quota 4 milioni di euro con quasi 200mila donatori.

Nelle ultime ore il calciatore Danilo d’Ambrosio, difensore in forza all’Inter, ha effettuato una doppia offerta di 20mila euro. I colleghi Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, e Alessandro Florenzi, esterno del Valencia ex Roma, ne hanno rispettivamente versati altri 20 e 10mila. Quasi 15mila Giorgio Calandrelli, noto pro player di Fortnite, mentre il marito di Michelle Hunziker, Tommaso Trussardi, ne ha dati 10mila.