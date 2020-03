Heide Klum la modella è in isolamento: come sta l’ex di Flavio Briatore?

Heide Klum lontana dal marito in attesa dell’esito del tampone

Heide Klum e il marito vivono isolati, le notizie corrono veloci nella rete, soprattutto sui social. Qualcuno in realtà lo aveva già intuito per la condivisione di poche storie da parte della modella. Era però necessario che la diretta interessata rivelasse la verità. Adesso che questo è accaduto non bisogna fare altro che sperare che sia tutto un sogno.

La modella ha utilizzato come sempre Instagram per informare i suoi followers del suo stato di salute. La conduttrice statunitense ha raccontato di che sia lei che il marito Tom Kaulitz noto chitarrista Stanno aspettando l’esito del tampone.

Heide Klum la scena Instagram che intenerisce il mondo intero

Heide Klum e l’uomo negli scorsi giorni non sono stati bene, hanno avuto qualche sintomo del coronavirus e quindi in rispetto a quanto detto e sotto consiglio del medico di base si sono sottoposti ai tamponi. I risultati non sono ancora arrivati ma per sicurezza hanno scelto di vivere separati in isolamento.

La modella ha affermato che limitare i contatti sociali è difficile, ma bisogna farlo. Bisogna proteggersi e proteggere i propri cari quindi amici, familiari eccetera. Siamo tutti sulla stessa barca, non c’è altra scelta, così come lei è costretta a vivere separata dal marito, molti altri si trovano nella stessa condizione.

Ovviamente non è semplice ma bisogna pensare a trovare una soluzione per evitare un disastro. Nel video che la modella ha condiviso su Instagram si vede una scena davvero tenera e romantica ma allo stesso tempo abbastanza triste. Lei e il marito si scambiano un bacio attraverso il vetro di una finestra. Così ha fatto intenerire tutti gli estimatori.

La richiesta di collaborazione diretta al mondo intero

Ha poi scritto che non vede l’ora di passare del tempo con lui, che questo periodo di pausa, di separazione la sta facendo soffrire oltre che fisicamente anche mentalmente. Quindi chiede ancora l’ultima volta al popolo di ascoltare le autorità, di rispettare le regole, di avere rispetto per la popolazione.

Un po’ di senso civico non fa male soprattutto in questo caso. D’altronde più si rispettano le regole, le distanze, più si rimane a casa, più ognuno di noi potrà ritornare alla propria vita in fretta.

In questi giorni sono stati tanti i personaggi famosi a parlare delle proprie condizioni di salute, visto che il virus ha incluso tra le vittime anche giornalisti, attori e cantanti. Chiunque ha approfittato della situazione per lanciare messaggi e chiedere la collaborazione attiva del popolo.