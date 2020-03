GF VIP, Ursula commenta la lite tra Sossio e Teresanna: parte la minaccia (FOTO)

Gli animi dei concorrenti del GF VIP, in questa settimana, sono stati animati da una pesantissima lite tra Teresanna e Sossio e Ursula non ha potuto fare a meno di commentare. La compagna di Aruta, attraverso il suo profilo Instagram, è intervenuta sulla vicenda ed ha condannato in pieno il comportamento della Pugliese.

Per avvalorare la sua ipotesi, la Bennardo ha allegato nelle IG Stories anche alcuni filmati inerenti le palesi provocazioni che la napoletana ha fatto nei confronti del coinquilino. Nel corso dello sfogo, l’ex dama di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare una velata minaccia.

L’intervento di Ursula sulla lite tra Sossio e Teresanna

Ursula ha deciso di intervenire in merito alla lite tra Sossio e Ursula. I due concorrenti hanno avuto un diverbio accesissimo poiché la Pugliese ha accusato Aruta di essere un cafone da Lido Mappatella. Ebbene, dopo tali insinuazioni, la situazione è degenerata, al punto che sono dovuti intervenire gli altri inquilini per cercare di placare gli animi. Durante il dibattito, però, l’ex tornista del talk show della De Filippi ha negato di aver pronunciato alcune frasi, per tale ragione, la Bennardo è prontamente intervenuta.

La compagna del calciatore ha reputato assolutamente fuori luogo e troppo aggressivo il comportamento della napoletana. Secondo il suo punto di vista, lei è la classica donna che crede di poter annientare verbalmente un uomo senza che lui possa replicare. La donna, dal canto suo, si è anche complimentata con il fidanzato per il self control che è riuscito a mantenere in una situazione così pesante.

La velata minaccia della Bennardo

Ad ogni modo, Ursula, nel commentare la lite tra Sossio e Teresanna, ha pronunciato anche una velata minaccia contro di lei. Nel caso specifico, ha detto di essere disposta a compiere qualunque gesto nel momento in cui qualcuno le dovesse toccare i figli o il suo uomo. Per tale ragione, l’irruenta concorrente farebbe bene a darsi una calmata.

Dopo essersi sfogata per bene chiarendo il suo punto di vista, Ursula si è dedicata alla cura del suo corpo. La donna ha detto di non volersi lasciare influenzare da quello che accade nella casa poiché è stata davvero male.